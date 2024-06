DŽINOVSKI MONSTRUM POBEGAO OD VLASNIKA! Prolaznici pretrnuli od straha kad su ga ugledali: Odmah su pozvali hitnu službu (VIDEO)

Zmija duga preko 4 metara pojavila se u blizini turističkog parka nakon što je pobegla od svog vlasnika i naterala trojicu muškaraca da je ponovo uhvate.

Burmanski piton primećen je u utorak kako gmiže u blizini Holidej Parka Monkton Vajld u Zapadnom Dorsetu.

Gmizavaca dugog preko 4 metara su na kraju uhvatila trojica muškaraca kojima je trebalo četiri sata da ga bezbedno ubace u kombi.

Pitona su uočila ga dva gosta koja su boravila u turističkom parku.

Onu su upozorili osoblje, koje se potom pobrinulo da zmija bude uhvaćena. Zmija je dobila nadimak Bela.

Lokalni meštanin Piter Bekon je takođe video ogromnu zmiju, pa se zaustavio da je fotografiše.

Bejkon je rekao: "Vozio sam se kada sam video ovu ogromnu zmiju, što inače ne viđate ovde svaki dan. Zaustavio sam kombi i slikao da pokažem svojoj ženi, i da stavim na Fejsbuk u nadi da će zmiju neko prepoznati. Bilo je puno ljudi oko nje."

Simon Prentis, vlasnik specijalizovane prodavnice reptila u Iltonu u Somersetu, kontaktiran je nakon što je zmija pronađena, te je pomogao je da se životinja izvuče.

On je rekao: "Primio sam poziv da je masivni burmanski piton bio na ulici. U početku sam mislio da je to prevara ili je neko preuveličavao ali to je bio ogroman piton, težak tonu. Nismo je zvanično izmerili, ali trebalo nam je troje ljudi da je podignemo u kombi."

Rekao je da je prethodni vlasnik prepoznao ženku pitona, za koju se veruje da je uvezena iz Nemačke 2018.

Bivši vlasnik rekao je vlasniku prodavnice reptila kako su prodali zmiju tokom izolacije i smatra se da je pobegla ili je možda puštena.

Nacionalni centar za dobrobit reptila saopštio je da bi rado uzeli pitona.

Međutim, Prentis je odlučio da ga zadrži.

