Novi predlozi ruskog predsednika Vladimira Putina za prekid sukoba u Ukrajini nisu ultimatum nego mirovna inicijativa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Ne, to nije tako, to nije ispravno tumačenje. To je upravo mirovna inicijativa“, rekao je Peskov za list „Izvestija“.

Kako je istakao, inicijativa ruskog predsednika uzima u obzir trenutnu situaciju, a Kijev treba da shvati da okolnosti mogu da se promene.

Situacija se sada i de fakto i de jure razlikuj eod 2022. godine, naglasio je Peskov i dodao da se u prilikom razmatranja pitanja mira u Ukrajini mora uzeti u obzir ulazak novih regiona u sastav Rusije.

Prema njegovim rečima, Putin je izneo složen, veoma sadržajan i konstruktivan predlog.

Kijev treba da uzme u obzir da okolnosti mogu da se promene, dodao je Peskov.

Podsetimo, ruski predsednik je ranije danas izneo novi predlog za mir u Ukrajini za koji je Vladimir Zelenski rekao da predstavlja još jedan ultimatum.

Za Putina reakcija Kijeva i Zapada - očekivana

Predsednik Rusije obavešten je o reakciji Kijeva i Zapada na njegovu inicijativu za prekid vatre u Ukrajini, rekao je Peskov. Putin je reakciju okarakterisao kao očekivanu.

„Reakcija DSAD će biti predvidiva, njima je potrebno da ratuju do psolednjeg Ukrajinca“, naveo je Peskov novinaru Pavlu Zarubinu.

Peskov je dodao da je Putin izneo ovu inicijativu za ukrajinsku stranu i njene legitimne predstavnike.

„Trezvene glave u Kijevu mogle bi da se zamisle da li vredi čekati da uslovi postanu lošiji ili da prihvate rusku inicijativu“, rekao je on.

Portparol Kremlja je dodao da nelegitimnost Vladimira Zelenskog nije prepreka za pregovore Rusije i Kijeva o Putinovoj inicijativi, jer nije toliko važno ko vodi pregovore nego da legitimni predstavnici vlasti potvrde rezultate pregovora.

Kako je naglasio uslovi koje je naveo Putin nisu oročeni, ali uslovi na frontu se brzo menjaju.

"Kijev ima šansu da razmotri mirovnu inicijativu Putina i da, uzimajući u obzir realnost na terenu, zaustavi rat i okrene se pregovorima", rekao je Peskov.

Kurir.rs/Sputnjik/IzvestijaPreneo: P. P.