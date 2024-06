PUTIN POSTAVLJA PROMETEJA NA KRIM! Američke rakete uništile S-300, a sada tu stiže PVO koji RUŠI I SATELITE, Ukrajinci sve snimili

Kirilo Budanov, šef Glavnog obaveštajnog direktorata Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR), izjavio je da je Rusija već na Krim i oko Kerčkog mosta postavila delove najmodernijeg siatema protivvazdušneodbrane (PVO) S-500.

- To će, u principu, biti eksperimentalna primena... Kerčki most se uvek koristi i dokle god stoji tamo, on će biti korišćen... - izjavio je Budanov.

On je rekao da je raspoređivanje dodatnih ruskih PVO sistema na poluostrvu bilo "prilično očekivano" kako bi Kremlj nadoknadio gubitke koje su ruske ruske trupe pretrpele u toj vojnoj opremi zbog ukrajinskih napada američkim balističkim raketama dugog dometa ATACMS.

Kijev post podseća da je u aprilu Sergej Šojgu, tadašnji ruski ministar odbrane, najavio planove Moskve da razmesti nove PVO sisteme koji štite od aviona i raketa, uključujući S-500 Prometej.

Isporuka deset primeraka tog sistema naručena je 2021, a pored toga Šojgu je tada objavio da su za isporuku "do kraja godine" naručeni i dodatni PVO sistemi S-400, S-300V4, Buk-M3 i Tor-M2U, kao i radari najnovije generacije.

S-500 Prometej foto: Handout / AFP / Profimedia

Navodi se da je bacanje naglaska na PVO sisteme pokazalo zabrinutost Rusije u vezi sa povećanjem ukrajinskih kapaciteta lansiranja raketa dugog dometa i dronova.

To je postalo još veći prioritet za Moskvu nakon što su zapadni saveznici Ukrajini dozvolili da koristi njihovo oružje za napade na vojne mete unutar ruske teritorije i zbog slabosti u odbrani Rusije koje su se pokazale kao posledica toga.

U poslednjih nedelju dana Generalštab ukrajinske vojske je izvestio o uspešno izvedenim napadima na lokacija na kojima su bili ruski PVO sistemi S-300 i S-400 sites, od kojih je jedan bio blizu Džhankoj, gde je glavni put i železničko čvorište na severu Krima, a druga dva su bila u blizini mesta Čornomorske i Jevpatorija, u zapadnom delu poluostrva.

foto: Handout / AFP / Profimedia

Ranije ovog meseca uništen je PVO sistem i u Belgorodskoj oblasti u samoj Rusiji.

Navodi se da je PVO sistem Prometej system, koji je poznat i pod imenom 55R6M Trijumfator-M, namenjen za odbranu od balističkih raketa i drugih meta koje su na velikoj udaljenosti.

On je isprva bio osmišljen da bude pokretna i fleksibilna zamena za antibalističke raketne sisteme A-135 postavljene u silose oko Moskve, ali je moguća prenamena za druge odbrambene uloge.

Kirilo Budanov foto: Volodymyr Tarasov / Sipa Press / Profimedia

Za S-500 tvrdi se da mu je domet do 600 kilometara za odbranu od balističkih raketa i 500 kilometara za PVO.

Krimski most foto: EPA/Stringer

Kompanija "Almaz-Antej" koja ga proizvodi navodi se da je osmišljen za otkrivanje i istovremeno uništavanje do deset balističkih hipersoničnih meta koje se kreću brzinom od d 7.000 metara u sekundi na visini većoj od 180 kilometara.

foto: AP/Valentina Pevtsova

Navodi se da S-500 Prometej može da deluje i protiv satelita i oružanih sistema koji se nalaze u niskoj orbiti Zemlje i do tih meta dolazi za manje od četiri sekunde, što je više nego duplo brže od S-400 Trijumf.

(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)

Bonus video:

08:50 PUTIN NIJE OJAČAO EVROPSKU DESNICU, NEĆE PREĆI PETINU U PARLAMENTU Može li se novi evropski poredak zamisliti bez Rusije?