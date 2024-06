NATO VADI ATOMSKE BOMBE IZ SKLADIŠTA Stoltenberg o stavljanju nuklearnog arsenala u stanje pripravnosti zbog pretnje RUSIJE I KINE

Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, izjavio je da su u Alijansi u toku razgovori o raspoređivanju još više nuklearnih raketa zbog rastuće pretnje iz Rusije i Kine.

U intervjuu za britanski Dejli telegraf Stoltenberg je kazao da Severnoatlantski savez mora da pokaže svetu svoj nuklearni arsenal kako bi poslao direktnu poruku protivnicima.

On je rekao da su započete konsultacije uživo između zemalja članica NATO u vezi sa vađenjem raketa iz skladišta i stavljanja tog oružja u stanje pripravnosti.

Stoltenberg je naveo da transparentnost tog procesa treba iskoristiti kao sredstvo odvraćanja protivnika.

- Neću da objašnjavam operativne detalje o tome koliko nuklearnih bojevih glava bi trebalo da bude operativno, a koje bi trebalo da budu u skladištu, ali je potrebno da se konsultujemo u vezi sa tim pitanjima. I to je upravo ono što i radimo - kazao je Stoltenberg.

U opširnom intervjuu koji je britanskom dnevniku dao u sedištu NATO u Briselu on je izneo otvoreno upozorenje u vezi sa pretnjom koja dolazi iz Kine.

foto: AP/Virginia Mayo

Gensek Alijanse je ocenio da bi nuklearna transparentnost trebalo da bude osnova nuklearne strategije NATO koja bi trebalo da pripremi ovaj vojni savez za ono što je Stoltenberg opisao kao svet koji je opasniji nego ranije.

Dejli telegraf navodi da su pre jedne decenije, kada je 65-godišnji Norvežanin preuzeo dužnost prvog čoveka NATO, nuklearne vežbe izvođene u potpunoj tajnosti.

Sada Stoltenberg otvoreno hvali to što veliki broj od ukupno 32 zemlje članice Alijanse doprinosi odvraćanju protivnika, uključujući tu i Holandiju koja je nedavno uložila novac u borbene avione dvostruke namene sposobne da nose američko nuklearno oružje.

- Transparentnost nam pomaže da uputimo direktnu poruku da smo mi, naravno, nuklearni savez. Cilj NATO je, naravno, da svet bude bez nuklearnog oružja, ali dokle god nuklearno oružje postoji, mi ćemo ostati nuklearni savez, zato što je svet u kojem Rusija, Kina i Severna Koreja imaju nuklearno oružje, a NATO ga nema, jedan opasniji svet - rekao je Stoltenberg.

foto: Profimedia

On je upozorio da je Kina ta koja posebno ulaže puno u moderno naoružanje, uključujući nuklearni arsenal.

Stoltenberg je naveo da će kineska vojska već do početka naredne decenije posedovati 1.000 nuklearnih bojevih glava.

- A to znači da to nije neka daleka budućnost. NATO bi mogao da se suoči sa načim sa čime se nikada do sada nije suočio, a to su dva potencijalna protivnika opremljena nuklearnim oružjem, a to su Kina i Rusija. Naravno da to ima posledice - ocenio je Stoltenberg.

Ova njegova upozorenja usledila su nakon što su Rusija i Kinaoštro kritikovane u završnom saopštenju sa prošlonedeljnog samita G7 u Italiji.

foto: EPA Alexander Kazakov Sputnik

U tom dokumentu od Pekinga je zatraženo da prestane da Moskvu snabdeva tehnologijom za razvoj oružja i izraženo protivljenje kineskoj "militarizaciji" u Tihom okeanu.

Dejli telegraf podseća da su i SAD i Velika Britanija stavile svoje nuklearno oružje na raspolaganje NATO, dok drugi evropski saveznici snose deo odgovornosti za taj arsenal time što ga skladište na svoj teritoriji ili ulažu novac u sisteme potrebne za lansiranje tog naoružanja.

foto: Kineska medijska grupa

Navodi se da se tačan broj operativnog nuklearnog oružja drži u tajnosti, ali se procenjuje da Ujedinjeno Kraljevstvo u svakom trenutku ima na raspolaganju između 40 i 225 nuklearnih bojevih glava, a SAD između 1.700 i 3.70 komada tog oružja.

Francuska je treća članica NATO koja poseduje atomski arsenal, ali ga nije stavila na raspolaganje Alijansi zbog davno donete odluke da zadrži nezavisnost u tom polju.

Amerika modernizuje gravitacIone bombe Stoltenberg je kazao da SAD i evropski saveznici sada modernizuju nuklearni arsenal zbog sve veće pretnje iz Rusije. - SAD modernizuju svoje gravitacione bombe za nuklearne bojeve glave koje imaju u Evropi, a evropski saveznici modernizuju avione koji će biti posvećeni nuklearnoj misiji NATO - rekao je gensek Alijanse.

(Kurir.rs/The Daily Telegraph/Preveo i priredio: N. V.)

Bonus video:

02:03 Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare dan uoči početka dvodnevnog sastanka šefova diplomatija NATO u Briselu