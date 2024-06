Mirovni samit o Ukrajini, održan u Švajcarskoj, okončan je potpisivanjem deklaracije.

U konačnom saopštenju navodi se da rat u Ukrajini izaziva ljudsku patnju i uništenje velikih razmera, ali da je za put ka miru potrebno učešće svih strana.

Deklaraciju je potpisala većina prisutnih zemalja, među kojima i Srbija. Potpis, međutim, nisu stavile zemlje BRIKS-a. Kina je odbila da učestvuje, a Rusija nije ni bila pozvana na samit.

Ova dešavanja u jutarnjem programu Kurir televizije Redakcija sa voditeljkom Oljom Lazarević komentarisali su Sava Stambolić iz Centra za društvenu stabilnost i Filip Vasiljević, predsednik organizacije Otvoreni Balkan za mlade.

foto: Kurir televizija

- Usvojena deklaracija nije bila ni deklaracija zapravo. Ona je formalno nastavljena kao neki komunike i kao izjava koja se daje nakon samog okončanja događaja, a tekst koji je tu usvojen je onako najkompromisniji do sad. Ja to ne gledam sa te pozitivne strane, kad vidimo ko tu sve nije učestvovao, uključujući Mađarsku, Srbiju, Slovačku i neke druge zemlje koje su se uvek razumno i suvereno postavljale prema celoj situaciji od početka. Usvojen je jedan tekst koji je onako najblaži, možemo reći, do sada. Očigledno je da to jeste određeni signal da treba da se ide ka miru, ali neglašavaju se opšta mesta poput zabrane upotrebe nuklearnog oružja - rekao je Stambolić.

05:10 ZAPAD UBLAŽIO STAV, OVO JE PRVI KORAK KA MIRU U UKRAJINI Analiza: Mogli su već sad da pozovu Rusiju da vide njen početni stav

Njegov sagovornik komentarisao je odluku članica BRIKS-a da ne stave potpis na deklaraciju.

foto: Kurir televizija

- Postoje određeni vidovi te polarizacije i grupacije zemalja vezane za Rusiju i Kinu, zemlje BRIKSA i za kolektivni zapad. Ono što je meni čudno je to što ova konferencija delovala onako kao neki uvod. Ova konferencija mi više deluje kao uvod u nešto o čemu treba da se pregovara i samim tim što niste pozvali jednu zaraćenu stranu od dve, mislim, o kakvom miru možemo da govorimo. Vi možete govoriti o temeljima mira i ovo je verovatno pokušaj kolektivnog zapada da se napravi prvi korak i da se napravi određeni taktički potez da se preuzme inicijativa vezana za deklaraciju u smislu onoga šta Ukrajina ne može da izgubi u miru, to jest šta ne bi trebalo da izgubi u miru i mislim da je to mnogo bitnije od onoga ko je bio, ko nije. Čudno mi je to što nisu pozvali Rusiju, mogli su već sada da pregovaraju o tome, da vide i početni stav Rusije, ako smo već dobili početni stav Ukrajine - rekao je Vasiljević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:04 PREDSEDNIK VUČIĆ NA SAMITU UKRAJINA-JUGOISTOČNA EVROPA: Naporan dan pred nama, čekaju nas važne teme! Dočekali ga Rama i Zelenski