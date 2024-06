"TRAŽE NAM 50.000 EVRA, DRŽE GA KAO TAOCA" Čovek doživeo užas na odmoru u Turskoj, porodica iznela strašne optužbe protiv bolnice

Porodica Britanca kome je pozlilo dok je bio na odmoru u Turskoj, i koji je bio stavljen u komu optužila je tamošnju bolnicu da ga drži kao "taoca" sve dok ne plati bar polovinu bolničkog računa od 48.500 evra (41.000 funti).

Penzionisani gazda paba Malkolm Stoker (68) je na odeljenju intenzivne nege skoro mesec dana nakon što mu je dijagnostifikovana upala pluća tokom dvonedeljnog boravka sa svojom devojkom Džejn u Turskoj.

Njegova porodica je izbezumljena nakon što im je bolnica rekla da moraju da plate polovinu iznosa bolnici u Marmarisu pre nego što on može da ode. Njegova ćerka, koja radi kao medicinski sekretar, odletela je da vidi oca sa starijom sestrom Keri-En (37).

Ćerka je navela da je njenom ocu, koji je imao nekoliko već postojećih oboljenja, odbijeno zdravstveno osiguranje za put, ali je ipak odlučio da ode znajući da nije pokriven za hitne slučajeve.

- On zapravo ne zna gde je i misli da je na brodu za krstarenje. Već neko vreme je van indukovane kome, ali je pod jakim sedativima. Samo želimo da ga vratimo kući, ali dok ne platimo bolnici, oni odbijaju da mu vrate pasoš i zahtevaju da platimo 20.000 funti. Zaista osećamo da smo zastrašeni. Moj brat Li je u bolnici i rekli su mu da nismo dovoljno zahvalni i da su mu spasili život.Mi zaista cenimo sve što su uradili, ali sada sve što rade je da zahtevaju da platimo medicinski račun - rekla je ona.

Praznična noćna mora počela je kada je otac troje dece dehidrirao dok je bio na dvonedeljnom boravku u Turskoj. Nakon što je prvobitno patio od uznemirenog stomaka, utvrđeno je da su mu nivoi natrijuma i kalijuma opasno niski i on je primljen u bolnicu.

Rendgenski snimak grudnog koša pokazao je da ima upalu pluća i stavljen je u medicinsku komu i intubiran. Uprkos tome što je izvučen iz kome pre dve nedelje, ostao je pod jakim sedativima.

Ćerka navodi da malo osoblja u bolnici govori engleski i da im nije bio odobren pristup nijednom od njegovih doktora.

- Rečeno nam je da možemo da vidimo mog oca 15 minuta svakog dana, ali posle pet minuta bi nam rekli da idemo. Moj otac je radio na krstarenju kao konobar. On je dezorjentisan da misli da se vratio na brod. Užasno je videti ga kako leži tako zbunjen. Čuli smo od drugih koji su završili u turskoj bolnici da pacijentima mogu namerno davati sedative kako bi dobili dodatne optužbe - ispričala je ćerka.

Ona je potvrdila da je njen otac odlučio da ode na put iako mu je odbijeno zdravstveno osiguranje.

Bolnica je saopštila da je Stoker sada dužan 41.000 funti za skoro mesec dana boravka.

Njegova ćerka kontaktirala je britansku ambasadu u Turskoj da vidi da li mogu da pomognu, ali joj je rečeno da bi trebalo da razmisli o pokretanju GoFundMe stranice kako bi prikupila novac za let medicinske evakuacije nazad u Veliku Britaniju.

- Nemamo novac koji bolnica traži. Imaju pasoš mog oca i neće ga dati porodici. Smatramo da ga drže kao taoca i da mu neće biti dozvoljeno da ode dok se račun ne plati. Moj brat Li je u bolnici i prvo mu je rečeno da moramo da platimo 20.000 funti, a zatim je na drugom sastanku rečeno da nismo dovoljno zahvalni za ono što su uradili. Naravno da smo veoma zahvalni, ali sada ne možemo da platimo 20.000 funti jer nemamo toliko novca.'

Ćerke čoveka koji je završio u bolnici pokrenule su stranicu za prikupljanje sredstava i do sada je prikupljeno skoro 5.000 funti i nadaju se da će prikupiti dovoljno za let za evakuaciju koji može koštati i do 20.000 funti.

- Samo želimo da vratimo oca kući. Čim prikupimo dovoljno novca, možemo da platimo bolnicu i dogovorimo let kući. Ova situacija se pogoršava, a tata još uvek leži, previše je loše da bi otišao, a kamoli da putuje. Bolnica mu neće dozvoliti da ode bez plaćanja. Ne znamo gde da se okrenemo - ispričala je ona.

Kurir.rs/Dejli mejl