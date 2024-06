"TAKTIKA IZRAELA NIJE DALA NI VOJNE NI POLITIČKE REZULTATE!" Analitičari: Netanjahua napuštaju jer hoće politički da prežive

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu raspustio je ratni kabinet oformljen 11. oktobra prošle godine radi upravljanja operacijama protiv Hamasa i Hezbolaha.

Prethodno je, zbog neslaganja sa Netanjahuom, ratni kabinet napustio lider opozicije Beni Ganc sa saradnicima.

Netanjahu je bio izričit rečenicom: "Mi imamo zemlju koja ima vojsku, a ne vojsku koja ima zemlju". Za to vreme Gaza je pakao na zemlji, a broj stradalih ljudi je više od 37.330.

O situaciji na bliksom istoku govorili su gosti Usijanja Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik KOS, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

- Stvar je prilično jasna. Ovaj čovek među njih šest koji tu ima rekao bih ozbiljan autoritet, on je ušao u sve to sa idejom da se ostvare ratni ciljevi. Kako se primiče vreme da se ostvare ti ciljevI i da se na to stavi tačka, pritisak sa strane je toliko veliki da oni više to ne mogu da izdrže. Kad kažem pritisak sa strane mislim na SAD. Oni ne mogu sebi da dozvole ovoliki masakr palestinskog stanovništva. Približavaju se američki izbori. On je rekao: "Hoću da ostvarimo ratne ciljeve, a to znači trajna kontrola nad pojasom Gaze i da to bude država izrael." Sad vidi da toga nema i to je jedna vrsta ne neslaganjA nego protesta - rekao je Karan.

Miletić je ukazao na politički aspekt raspuštanja izraelskog ratnog kabineta:

To je izlazna strategija za ove koji su bili u kabinetu. Ono što može da bude jedan od zanimljivijih detalja to je da je međunarodni krivični sud doneo presudu da su obe strane činile ratne zločine. Mislim da je to bila prelomna tačka da oni koji žele da politički prežive udalje sebe od Netanjahua i da dovedu u bolju poziciju sebe u odnosu na premijera Netanjahua.

Obradović smatra da Izrael nije uspeo da ostvari vojne i političke ciljeve:

- Prvo treba reći da je taj kabinet nastao iz društvenog konsenzusa da se vodi odbrambeni rat protiv Hamasa. 255 dana postoji velika razlika između vojnih i političkih ciljeva. Ni jedni ni drugi nisu ostvareni. Taktika "očisti i napusti" ne daje rezultate. Kad bi se izraelska vojska sklonila i počela da čisti drugi deo Gaze, pripadnici Hamas bi samo izronili iz onih tunela. U svemu tome nalazi se rasplućenost izraleskog društva. Netanjahu je hteo da vrati izraelsko društvo 2000 godina unazad. Oni koji kažu nama treba odbrana i čvršći savez sa SAD oni shvataju da treba da napuste taj kabinet i da ne treba da mu daju legitimitet.

