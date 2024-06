"BIO SAM S RUSKINJOM KOJA MI JE REKLA DA IMAJU ORUŽJE JAČE OD NUKLEARNOG" Šokantna izjava Veljka Rakića o ratu u Ukrajini

Članice NATO-a suočene su sa sve većom pretnjom Rusije i Kine, te stoga razgovaraju o razmeštanju nuklearnog oružja, poručio je generalni sekretar severno-atlantske alijanse Jens Stoltenberg. Kako je rekao, NATO mora da pokaže svoj nuklearni arsenal kako bi uputio direktnu poruku svojim protivnicima.

Stoltenberg je rekao da su se članice NATO-a konsultovale među sobom o vađenju nuklearnog naoružanja iz skladišta i stavljanju u stanje pripravnosti. Kako je rekao, transparentnost u ovom slučaju predstavlja sredstvo odvraćanja i ujedno bi trebalo da bude kamen temeljac nuklearne strategije NATO-a u pripremi Alijanse za opasniji svet.

Istovremeno, na Bliskom istoku, premijer Izraela raspustio je ratni kabinet te zemlje. Netanjahu, Stoltenberg, jačanje desnice u Evropi, izbori u Francuskoj, da li rastu tenzije u svetu ili su ovo očekivane reakcije na sve što se dosada dešavalo, voditeljka Redakcije Olja Lazarević pitala je Veljka Rakića, predsednika Instituta za promociju vladavine Srbije i dr Luku Kastratovića, general-majora u penziji.

foto: Kurir televizija

- Te nuklearne snage su bile već u pripravnosti. Oni samo žele da prikažu ono što je bilo i to je zaista jedan akt pretnje i mogućnost eskalacije ovog sukoba. Sa jedne strane, veliki pritisak da se mirnim putem razreši pitanje ukrajinske krize, a sa druge strane, pretnje za proširenje sukoba, što je zaista u ovoj situaciji veoma složeno. Stoltenberg stalno ponavlja da neće dozvoliti da bude poražena Ukrajina, a vidimo da nisu imali uspeha, jer Putin je na početku rekao da će sloboditi sve teritorije gde živi rusko straništvo - smatra Kastratović.

Rakić se slaže da Stoltenbergova izjava nije srećno rešenje u osetljivom trenutku.

foto: Kurir televizija

- Izjava generalnog sekretara nije dobra i svakako neće doprineti nekom smirivanju situacije, ali pred toga su bile izjave i s ruske strane isto. Bio sam u jednoj emisiji sa Ruskinjom koja je dosta oštro, legitimno zastupala ruske interese, čak je rekla imamo mi i neko drugo oružje osim nuklearnog, ali mi nije odgovorila koje je. Rusija je izvršila agresiju na Ukrajinu, to je moj stav od početka ovog sukoba. I sve posle su posledice toga. Mirovna konferencija nije igrokaz. To jeste deklaracija opšteg tipa, ali meni je prvo drago da smo mi učestvovali u tome i da smo mi to potpisali - rekao je Rakić.

Kurir.rs

