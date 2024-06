"RUSI GRUPIŠU VOJSKU NA DONJECKOM PRAVCU!" Obradović: Ukrajinci će sigurno pokušati da odseku Krim, PUTIN IMA JEDNU SLABU TAČKU!

Vladimir Putin nije posetio Pjongjang od jula 2000. godine. I to je učinio baš sada. Ne može da se ne zapita: Zašto je otišao u Severnu Koreju? O čemu su razgovarali Putin i Kim Džong Un? Koga to treba da zabrine? I da li će ostatak sveta i javnosti ikada saznati šta je rečeno i dogovoreno u najblokiranijoj zemlji na svetu.

Autoritarnoj državi koja ima svoju vremensku zonu, u kojoj stanovništvo nema pristup internetu i gde vlada toliko paradoksa da su čak zabranjene farmerke jer se smatraju simbolom američkog imperijalizma.

Ali suspenzije za naoružanje ne postoje. Svako malo se testira nuklearno oružje, a Kim Džong Un ne propušta priliku da upozori svet do jeze:"Nukelarni arsenal je potpuno spreman i mi smo spremni za bilo kakvu vojnu konfrontaciju sa SAD".

Kakav pakt mogu da naprave Vladimir Putin i Kim Džong Un u Pjongjangu?

Na ovo i druga pitanja odgovarali su u emisiji Usijajnje Velibor Stević, pukovnik u penziji, Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu i Emil Zoronjić, predsednik UO Omladinske mreže.

- Ovo je uzvratna poseta Putina. Šta su oni razgovarali i o čemu će razgovarati to su već objavili. Ne možemo mi naravno sve da znamo i ne treba sve da znamo. Ono su analizirali politička pitanja, pre svega ovaj samit što je bio u Švajcarskoj. Drugo vojna pitanja što je njihov jako bitan zadatak da se dogovre na tom planu. I treće ekomija. To što će oni da potpišu sporazum o strateškoj saradnji. Zapad je izazvao Putina zato što su uveli toliko broj sankcija njemu i Severnoj Koreju - rekao je Stević.

Šahrimanjan Obradović je konstatovala da je Rusija prekršila sankcije koje je sama uvela Severnoj Koreji:

- Sve bi bilo lepo da nije Rusija nije članica Saveta bezbednosti pri Ujedinjenim Nacijama i da Savet bezbednosti nije uveo sankcije na bilo kakvu kupovinu naoružanja od Severne Koreje niti prodavanja oružja toj zemlji. Sada Ruska Federacija krši sankcije Saveta bezbednostoi, a krši i svoje sankcije jer je i ona potpisala i prihvatila da ne može da im prodaje oružje. Severna Koreja javno prodaje oružje Vladimiru Putinu i Ruskoj Federaciji.

Zoronjić je nabrojao sfere u kojima bi se mogla odvijati saradnja Rusije i Severne Koreje:

- Ono što je važno jeste da za Severnu Koreju trenutno idu samo dva aviona. Jedan iz Pekinga, drugi iz Moskve. S te strane mislim da će se ići na razvoj avio saobraćaja. Možda će se ići na to da se olabave te restrikcije prema građanima Rusije. Rusiji će biti zanimljivo da vidi da li može da proda neke energente Severnoj Koreji, kao što radi sa Kinom i sa Indijom, mada sa Indijom nešto manje. S druge strane Rusiji je bitna isporuka naoružanja. Njima je dosta važno da mogu da nabave oružje kako ne bi morali da ga proizvode. Severna Koreja ga ima dosta. Posebno balističke rakete koje je Rusija već ubacila u upotrebu u poslednjih nekoliko meseci, pa ne bi trebalo možda da nas začudi da vidimo neku Korejsku raketu na ukrajinskom ratištu. To je ono što neće biti dostupno javnosti.

Situacija na frontu

Zoronjić je konstatovao da se može pretpostaviti odakle bi mogao da usledi naredni udar Rusija na frontu, ali da se ništa ne može sa sigurnošću tvrditi.

- Može na osnovu tih satelitskih snimaka i pomeranja vojske da se kaže da je moguće da će udariti na tom pravcu ili na osnovu toga koji teren sad čiste, i koji teren trenutno gađa artiljerija. Ono što vidimo u ovom trenutku to je da se ruska vojska grupiše na tom donjeckom pravcu, tako da postoji mogućnost da Rusija napadne s te strane, ali kažem to je samo jedna od mogućnosti. Možda je to i varka, možda će udariti s druge strane, možda neće udariti uopšte. Možda čekaju i iscrpljuju protivnika. Eto, možda bi mogli tu da udare, da probaju konačno i slome taj otpor gde je Časov Jar.

Šahrimanjan Obradović je ocenila da će Ukrajina pokušati da odseče Krim od Ruske Federacije kao i da će to biti prekretnica u ratu:

03:56 RUSI GRUPIŠU VOSJKU NA DONJECKOM PRAVCU! Obradović: Ukrajinci će sigurno pokušati da odseku Krim, PUTIN IMA JEDNU SLABU TAČKU!

- Ukrajina je još u fazi odbrane, nije krenula u napad i mislim da to jeste ruski plan, da ona konstantno napada i da iscrpljuje ukrajinsku vojsku, kako ona ne bi krenula u ofanzivna dejstva. Ono čega se Rusija zasigurno pribojava, to je situacija oko Krima. Ukrajina će zasigurno krenuti da odcepi, u stvari, Krim od Ruske federacije. To će biti ta prekretnica u ratu, ako ona uspe u stvari da uništi mostove koji spajaju Rusiju i Krim. Onda će Vladimir Putin biti zasigurno prinuđen, hteo ili ne, da sedne za pregovarački sto, jer tu je ta tačka pucanja. Krim je njemu slaba tačka.

