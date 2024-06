"HUTI SA TRI RAKETE POGODILI AMERIČKI NOSAČ AVIONA!" Dr Laban: Jasno je da je u pitanju HIPERSONIČNO oružje koje oni NE PROIZVODE!

Foto: Youtube/Voice of America/Al Mayadeen English

Vladimir Putin je potpisao još jedan sporazum, ovog puta sa Vijetnamskim predsednikom i poručuje da ne isključuje mogućnost snabdevanja oružjem drugih zemalja kao odgovor na isporuke naoružanja Ukrajini.

Sa druge strane, Hezbolah preti Kipru i upozorava da će ako izbije širi sukob sa Izraelom voditi rat bez pravila i bez granica.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Vlade Radulović, vojni analitičar i prof. dr Miloš Laban, politički analitičar.

- Izrael radi onako kako misli da treba da radi. Ta opasnost od otvaranja drugog fronta je postojala i postoji i dalje. Šta će se dešavati na terenu ostaje da se vidi. Kod nas se u medijima neke stvari komentarišu tek da bi se komentarisale. Svaki sukob kolikog god intenziteta bio jede, traži i troši resurse bilo u ljudstvu bilo u tehnici bilo u opremi. Nije samo pitanje širenja sukoba na Liban. Za nas bi to trebalo da bude posebno interesantno pitanje jer mi tamo imamo momke u mirovnoj misiji. To nam je najbrojnija mirovna misija u Libanu - rekao je Radulović.

Laban je istakao da je Hezbolah neuporedivo ozbiljnija formacija u odnosu na Hamas:

- Prvo ja bih korigovao termin Liban. Nije Liban nego Hezbolah, a to je jedna frakcija vrlo vezana za Iran i oni su daleko ozbiljnija formacija nego što je to Hamas. Videli smo da Izrael ne može da izađe na kraj sa Hamasom bez obzira na brutalnost u kojoj se ne štede civili. Među poginulima u izraelskim napadima jako malo ima boraca Hamasa, negde oko 1000. Spadam u one koji su vrlo sumnjičavi prema sukobu jer mislim da su tu učetvovali faktori van Hamasa. Čitav plan je bio da se Iran uvuče u sukob. Hezbolah je bar 10 puta bolje opremljen od Hamasa.

Povodom najave Putina da će zbog donacija velike količine oružja Ukrajini od strane zapada, Rusija odgovoriti isporukom oružja drugim zemljama i narodima Laban je primetio:

01:11 HUTI SA TRI RAKETE POGODILI AMERIČKI NOSAČ AVIONA! Dr Laban: Jasno je da je u pitanju HIPERSONIČNO oružje koje oni NE PROIZVODE!

- Rusi odgovaraju, znate: Vi isporučujete Ukrajincima dalekometne rakete, pa onda ćemo i mi Hutima. Verovatno su već isporučili Hutima ozbiljno naoružanje, jer su oni pogodili sa tri pogotka američki nosač aviona. Dakle, ono što sam ja video svojim očima, naravno nisam bio prisutan, gledao sam na internetu te videe, pogodili su Huti američki nosač aviona sa tri rakete. S obzirom na to kakvu nosač aviona ima odbranu, očigledno se radi o ovom hipersoničnom oružju koje, naravno, Huti ne proizvode, mogu samo da ga dobiju. Tako da je počelo ono, hoćete, evo vam! Sad gledate odgovor na to.

