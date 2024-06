NAJVEĆA NATO BAZA U EVROPI, VEĆA I OD RAMŠTAJNA, NADOMAK SRBIJE! Rumunsko selo postaje grad Alijanse, uskoro stiže eskadrila F-16

Mihaj Kogalničeanu, rumunsko selo nazvano po liberalnom političaru iz 19. veka, nalazi se nadomak istomeine vazduhoplovne baze NATO, poznate i samo kao MK, a koja je na putu da postane najveća baza koju Alijansa ima u Evropi.

BBC je na pisti te baze zatekao šest britanskih borbenih aviona Jurofajter tajfun Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) i tehničko osoblje koje je žurilo oko njih kako bi ih spremilo za poletanje.

Vreli severni vetar duvap je dok je novinar britanskog medijskog servisa obilazio nove hangare, kao i one stare.

On je naveo da sve ovo još ne deluje kao nešto što postaje najveća NATO baza u Evropi, koja će biti veća čak i od Ramštajna u Nemačkoj.

BBC navodi da je ruski predsednik Vladimir Putin opravdao rat koji je pokrenuo u Ukrajini time što se NATO širi na evropskom boku Rusije.

Navodi se da je, kao odgovor na njegovu invaziju na susednu zemlju NATO, međutim, pokrenuo još figura na šahovskoj tabli.

U bazu MK uskoro će stići eskadrila rumunskih F-16, borbenih aviona koje je Bukurešt nedavno nabavio iz Norveške, kao i američki dronovi MQ-9 Riper.

Navodi se da će tu niknuti čitav vojni grad u okviru kojeg će, putem NATO kopnenih, pomorskih i vazdušnih trupa, 32 zemlje članice Alijanse vršiti rotaciju vojnog osoblja.

Poslednji koji su za sada stigli su finski vojnici.

Baza MK nalazi se na svega 20 kilometara od Crnog mora i na 300 kilometara od ukrajinske luke Odesa, dakle u dometu leta borbenog aviona, kao i na 400 kilometara od luke Sevastopolj na Krimu koji je pod kontrolom Rusije.

Novinar BBC razgovarao je tu sa pilotom Čarlijem Tagom, poručnikom RAF, kojem je ovo treća i poslednja tura u rumunskoj bazi.

- Mnogo je veće američko prisustvo ovde, mnogo je više infrastrukture, smeštajnih kapaciteta, ljudi i opreme - naveo je Tag, upoređujući sadašnju situaciju sa ranijim boravcima u MK.

On je objasnio da je ruska onvazija na Ukrajinu promenila kako područja nad kojima leti, tako i strateško postavljanje u misijama.

Tokom poslednje ture koju je imao 2021. piloti borbenih aviona NATO leteli su daleko iznad međunarodnih voda u Crnom moru.

Tag je kazao da se oni sada drže zone od 12 nautičkih milja iznad rumunskih i bugarskih teritorijalnih voda "kako bi se izbegli nesporazumi i eskalatorne situacije sa Rusima".

- Prethodno smo mi bili ovde kao sredstvo odvraćanja od bilo kakve ruske agresije. Sada je to više pružanje uveravanja drugim zemljama NATO, kao što je Rumunija, da smo ovde i da smo voljni da ih branimo - rekao je britanski vojni pilot.

On je dodao da do sada tu nije bilo dizanja NATO lovaca koji bi presretali ruske avione, iako je on sam ranije imao takve misije i to iznad Baltičkog mora.

BBC navodi da, iako borbeni avioni NATO nastoje da izbegnu nepotrebne susrete sa Rusima, ipak su iznad Crnog mora od početka rata u Ukrajini zabeležena dva incidenta.

Prvi se desio u septembru 2022. kada je ruski pilot pogrešno shvatio komandu sa zemlje i umalo oborio britanski špijunski avion u kojem je bilo do 30 ljudi.

U martu 2023. iz Rumunjije je poleteo američki dron MQ-9 Riper drone kojeg je iznad međunarodnih voda namerno oborio ruski borbeni avion SU-27.

U bazi 1.840 američkih vojnika BBC navodi da je svakodnevni život u bazi MK većinom miran. Komandant baze je Rumun Nikolae Kretu ispred čije kancelarije se skupljaju galebovi i vrane koji jedu trešnje s okolnog drveća. foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia U bazi je i Amerikanac Skot Dilej, zadužen za logističke potrebe 1.840 pripadnika trupa SAD koliko ih se trenutno nalazi u MK. - Mi se trudimo da im obezbedimo da se osećaju kao kod kuće dok su smešteni ovde.Tako da nema mnogo razlike u odnosu na bilo koju zajednicu. Osim što imamo ogradu okolo - kazao je Dilej.

