ŠOLC ZABRINUT ZBOG IZBORA U FRANCUSKOJ: Desnica jača u Evropi, kancelar Nemačke se oglasio o mogućoj POBEDI LE PENOVE

Nemački kancelar Olaf Šolc rekao je danas da je zabrinut zbog moguće pobede ekstremne desnice na prevremenim parlamentarnim izborima u Francuskoj.

- Zabrinut sam zbog izbora u Francuskoj - rekao je Šolc za televiziju ARD i izrazio nadu da će partije koje nisu okupljene oko partije ekstremne desničarke Marin Le Pen pobediti na izborima, ali je i dodao da je "na narodu Francuske da odluči".

Na nedelju dana od prvog kruga prevremenih parlamentarnih izbora u Francuskoj, 30. juna, ekstremnodesničarska stranka Nacionalno okupljanje (RN), vodi prema najnovijim anketama.

Dve ankete objavljene u subotu pokazuju snažno napredovanje Nacionalnog okupljanja i njegovih saveznika na desnici, sa 35 do 36 odsto glasova, sledi Novi narodni front levice sa 27 do 29,5 odsto glasova i grupa oko predsednika Francuske Emanuela Makrona sa 19,5 do 20 odsto.

Makron je izazvao šok kada je odlučio da raspusti Nacionalnu skupštinu i sazove prevremene izbore, posle neuspeha na evropskim izborima 9. juna, naspram Nacionanog okupljanja koji je osvojilo dva puta više glasova od njegove partije Preporod.

Na evropskim izborima nemačka ekstremno desna partija AfD takođe je zabeležila najbolji rezultat u svojoj istoriji sa 15,9 odsto glasova, ispred Šolcovih socijaldemokrata koji su osvojili 14 odsto, što je biio njihov najgori rezultat do sada.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: Đ. M.)

