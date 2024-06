MILIONER UBIO ŽENU PA OKRENUO CEV KA SEBI: Neviđen užas, dete pronašlo tela, malo pre zločina ostavio MISTERIOZNU PORUKU (VIDEO)

Biznismen iz Jute i njegova supruga pronađeni su mrtvi u porodičnoj kući u gradu Forku u Juti!

Olin Džonson (57) ubio je u četvrtak suprugu Kerilin Džonson (52) pre nego što je okrenuo pištolj ka sebi. Tela je pronašlo jedno od njihove dece u kući vrednoj skoro milion i po dolara.

Policija nije navela motiv zločina, međutim, lokalni mediji navode da je Džonson samo nekoliko dana ranije objavio misterioznu poruku na društvenim mrežama u kojoj je sebe nazvao groznom osobom.

Komšije za KUTV navode da su veče pre zločina igrali softbol sa Džonsonovima i da nisu primetili nikakve probleme.

Milioner je pre zločina izneo čudna razmišljanja i ljubav prema svom motociklu.

- Motocikli mi uvek uzvraćaju ljubav bez obzira na to koliko sam u*ran čovek! Oh! I skijanje me takođe voli - objavio je Olin 18. juna uz fotografije na kojima vozi bicikl i skija.

Par je inače u aprilu proslavio 32. godišnjicu braka. Nedavno su putovali u Australiju gde je Kerilin proslavila rođendan.

Olin je na svom profilu na Fejsbuku naveo da je otac šestoro sjajne dece i suprug prelepe žene.

- Porodica traži privatnost dok žale zbog gubitka. Izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće porodici i prijateljima Olina i Kerilin - saopštila je američka policija Forka.

foto: Printskrin/Facebook

Olin je bio vlasnik kompanije Simtek Modular koja proizvodi modularne panele. Kompanija je sarađivala sa graničnom službom, FBI, kancelarijom šerifa okruga Juta...

Kerilin Džonson je bila pomoćni član muzičke škole BIU gde je predavala nekoliko kurseva u poslednje dve godine. Zaslužna je za nastupe u više glavnih scenskih produkcija i nastupala je širom SAD, ali i Rusije i baltičkih država.

- Kerilin je bukvalno bila jedna od najvelikodušnijih i najljubaznijih ljudi koje sam ikada poznavala. Bila je svetlo koje će nedostajati svetu - rekla je Gejl Lokvud za KUTV.

Telo poznatog francuskog biznismena Huberta Zisenisa, podsetimo, pronađeno je u njegovom stanu u Parizu dok je pored njega bila njegova supruga Aude de Tuin koja je davala znake života.

(Kurir.rs/NY Post/Preneo Z.Ko)