HEZBOLAH IMA 150.000 BORACA, ODNOSI SAD I NETANJAHUA ZAHLADNJUJU? Analitičari o eventualnom sukobu OPASNE organizacije sa Izraelom

Izrael se već mesecima bori protiv Hamasa koji uživa podršku Irana, u ofanzivi na Pojas Gaze, dok se takođe upušta u svakodnevne okršaje sa proiranskim Hezbolahom duž izraelsko-libanske granice.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će se "intenzivne" borbe protiv palestinskog Hamasa u Rafi, na jugu Pojasa Gaze, "uskoro završiti" nakon čega će doći do preraspodele borbenih snaga prema severu gde traju pogranični sukobi sa Hezbolahom, kako je najavljeno u odbrambene svrhe i zarad bržeg vraćanja raseljnih lica.

Većina stanovništva Kirjat Šmone (malog grada na granici sa Libanom) evakuisano je posle napada Hamasa 7. oktobra, pošto su rakete Hezbolaha počele da padaju u znak podrške njihovom palestinskom savezniku.

Iranski direktan udar na Izrael, prvi u istoriji, izveden je 13. aprila sa više od 300 dronova i raketa. Teheran je odluku obrazložio kao odmazdu za izraelski napad na iranski konzulat u Damasku, glavnom gradu Sirije, u kojem su ubijeni visoki vojni komandanti Iranske revolucionarne garde. Izrael nije potvrdio a ni demantovao otvoreno da je izveo napad na konzulat.

Na temu potencijalnog sukoba Izraela i Hezbolaha govorili su u emisiji Usijanje Darko, Obradović Centar za stratešku analizu, Ilija Živtoić stručnjak za terorizam i bezbednost i Filip Kalmarević, politikolog.

- Hezbolah je pod jedan teroristička organizacija koja je označena i od strane Republike Srbije kao takva. Pod dva Hezbolah je isturena snaga Irana i radi isključivo ono što je Iranu interesu. Borj tri Hezbolah je remetilački faktor unutar Libana. Broj boraca procenjuje se na 100.000 do 150.000 boraca. Ono što je opasno jeste što oni uče - rekao je Obradović i dodao:

- Radi se o jednoj veoma zločinačkoj organizaciji koja eksploatiše palestinsku tragediju i oni su veliki saveznici Hamasa. Kada nagađamo šta Hezbolah može ili ne može to zapravo nije bitno. Pitanje je šta Teheran želi. Njihovi kapaciteti bez Irana su ograničeni. Njihov cilj je bio da Izrael razvuku na dva fronta. Pretnja upućena Kipru je klasični obrazac delovanja Hezbolaha jer je taj prostor od bezbednosnog značaja za Evropu. Pretnja napadom na Kipar je pretnja uništenjem energetske autonomije Evrope. Hezbolah, Huti i Hamas ništa ne rade van osovine Moskva - Teheran.

Životić je konstatovao da je u našoj zemlji zbog mogućeg prilica većeg broja migranata potrebno pojačati bezbednost i saglasio se da je Hezbolah nesumnjivo teroristička organizacija:

- Ja sam rođeni optuimista, ali moram da se složim sa jednim pesimistom, a to je predsednik Aleksandar Vučić koji sam za sebe kaže, a koji je pre nekoliko dana naglasio da nas očekuje nekoliko komplikacija, a ovo o čemu pričamo je jedna od njih. Mislim da moramo ozbiljno da vodimo računa o bezbednosti posebno zato što se nalazimo na migrantskoj ruti. Neki migranti koji su prošli kroz našu zemlju učinili su neke od strašnih zločina u zapadnoj Evropi. Što se Hezbolaha, tu nema nikakve sumnje. On je od svih država na svetu ocenjen kao teroristička organizacija.

01:13 HEZBOLAH IMA 150.000 BORACA, ODNOSI SAD I NETANJAHUA ZAHLADNJUJU? Analitičari o eventualnom sukobu OPASNE organizacije sa Izraelom

Konstatovao je da postoji određeni nesuglasice između SAD i Netanjahua, ali da to neće bitno uticati na saveznišvo SAD i Izraela:

- To što sada postoje određene nesuglasice između Netanjahua i SAD to neće poluljati podršku SAD Izraelu. Ono što je potrebno Izraelu od SAD jeste punjenje gvozdene kupole, protivraketnog sistema Izraela i to se ne dovodi u putanje.

Kalmarević je istakao da je Hezbolah neuporedivo opasnija i ozbiljnija organizacija od Hamasa.

- Što se tiče vojnih kapaciteta Hezbolaha hteo bih da kažem da je svakako u pitanju neuporedivo ozbiljnija i opasnija organzacija nego što je to Hamas i treba biti na oprezu pogotovo kada pogledate geostratešku poziciju na kojoj se nalazi Hezbolah i onu na kojoj se nalazi Hamas. Kada je reč o Iranu Izrael ima određene komparativnim prednosti u odnosu na Iran, ali situacijua bi bila potpuno drugačija da su te zamlje kojim slučajem susedi, da dele granicu - rekao je Kalmarević.

