ŽESTOK OKRŠAJ U ATLANTI Tramp: Putin, Kim Džong Un, Si, niko ga ne poštuje! Bajden: Ti stalno kukaš

Američki predsednik Džo Bajden i njegov prethodnik Donald Tramp suočili su se u Atlanti u prvoj predizbornoj debati uoči izbora u novembru.

Između ostalog, Tramp je upitan i hoće li mirno prihvatiti rezultate izbora i ponašati se demokratski.

"Ne bi trebalo to da kažem, naravno da u to verujem. Nensi Pelosi je priznala svoje greške prošlog puta. Ja ne bih ni bio ovde da on nije tako loš predsednik. Uvešće nas u Treći svetski rat, neverovatno smo mu blizu i on je odgovoran. Putin, Kim Džong Un, Si.. niko ga ne poštuje", rekao je Tramp.

Bajden je potom istakao da je potreban mir.

"Niko na svetu se ne bi menjao sa mnom zbog osetljivosti posla koji obavljamo. Potreban nam je mir. Hoćete rat? Pustite Putina da zauzme Kijev, pa vidite šta će se desiti u Poljskoj".

Tramp je naglasio da rat u Ukrajini nikada ne bi počeo "da je on bio tu".

"Rusija je uzela zemlju od Bajdena, od Buša, ali ne od Trampa. Sad će da uzme sve od ovog čoveka, taj rat nikada ne bi počeo da sam ja bio tu. Ukrajina ne dobija taj rat, nemaju vojnika, to je tužno, izgubili su te divne gradove zbog njega i glupih odluka".

Moderatori su podsetili Trampa da je pitanje bilo da li će prihvatiti rezultate izbora.

" Ako su fer izbori, apsolutno", kazao je on, a potom je i Bajden odgovorio:

"Ti kukaš. Kad si izgubio prošli put, išao si od suda do suda. Ali nastavljaš da širiš te laži da se izbori kradu. Sumnjam da ćeš prihvatiti poraz, jer stalno kukaš".

Sve detalje i kako je tekla debata detaljno možete pročitati na linku ispod: