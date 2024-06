ZANOSNA ČUVARKA IMALA ODNOS SA ZATVORENIKOM! Cimer iz ćelije bio prisutan, SNIMAO, a ubrzo se desio OBRT: Saznalo se KO JE ONA

Linda De Susa Abreu (31) zatvorska je čuvarka koja se suočava s policijskom istragom nakon što je snimljena tokom polnog odnosa sa zatvorenikom u zatvorskoj ćeliji.

De Susa Abreu je također i poznata svingerka koja se pojavila u dokumentarcu na Čenel 4, a koji je govorio o se*su u troje i orgijama.

Pretpostavlja se da je kontroverzna zatvorska čuvarka nakon se*s skandala dala otkaz u zatvoru u južnom Londonu, a njena sestra Andreina rekla je britanskim medijma da ju je već ranije upozoravala da ne meša privatno i poslovno, i da njena sestra sada mora da snositi posledice za svoje ponašanje.

Linda i njen suprug, MMA borac Natan Ričardson, bili su zvezde jedne emisije na Čenel 4 u kojoj su parovi pomerilii granice u svojim vezama.

Njena sestra, inače lični trener iz Londona, požalila se tamošnjim medijima da je morala da blokira obožavaoce svoje sestre na društvenim mrežama nakon što je emisija emitiovana. Veruje se i da Linda ima svoj profil na OnliFans platformi na kojoj je aktivna.

"Ona je svingerka. Bila je u "Oupen haus" emisiji na Čenel 4. Nikad to nisam pogledala, to nisu stvari koje bih gledala sa svojom mlađom sestrom. Imam veliki broj pratilaca na društvenim mrežama, gde delim objave o fitnesu i Bogu, ali nakon što su me pronašli njeni obožavaoci i počeli da mi šalju poruke, sve sam ih blokirala jer ne želim da me povezuju sa nečim takvim", požalila se sestra.

Lindin opis na Onlli Fans platformi glasi: "Ja sam srećno udata se*si latina koja sa tobom želi da deli vruće sadržaje. Doživi moj pravi život, pravu ljubav, pravi se*s i prave orgazme! Verujem u autentičnost, sav moj sadržaj biće originalan i nikada ga neću krivotvoriti. Samo želim da uživate u gledanju jednako koliko ćemo mi uživati u stvaranju istoga!"

Njenoj sestri ne sviđa se to što Linda radi.

"Rekla sam joj svoje mišljenje, bila sam brutalno iskrena u vezi tog njenog ponašanja i načina života. Sve što mogu reći je da čvrsto verujem u Boga i Linda se očito prepustila pogrešnom načinu života, 100 odsto. Sada, nažalost, trpi posledice, čije smo žrtve i njen suprug, naši roditelji, a i ja", kazala je sestra.

Što se tiče eksplicitnog videa, u njemu se Linda može videti kako u uniformi ima polni odnos s neidentifikovanim zatvorenikom u zatvoru A kategorije. Njegov cimer iz ćelije snimao ih je mobilnim, a na snimku se mogu videti televizor i hrpa nagomilane odeće na krevetu na sprat.

Prijatelj, koji ih istovremeno snima i puši cigaretu, govori: "Ljudi, mi smo ispisali istoriju, to ću vam reći."

Ona je na stolu ostavila voki-toki, koji sve vreme pucketa dok se čuju njene kolege, nesvesni toga šta se događa u jednoj od ćelija.

U jednom trenutku neko je pokušao da uđe u zatvorsku ćeliju, ali tada se čuo muškarac koji ih snima kako dovikuje: "Daj mi minutu, samo sekundu." Zatim svom prijatelju koji je ‘u akciji‘ dobacuje neka on samo nastavi, a onda okreće kameru prema sebi i cereći se govori: "Ovako mi to radimo u Vendsvorhu."

Svom prijatelju je dobacio: "Znaš da si pravi gangster!"

Vanesa Frejk, bivša šefica osiguranja u Vormvud Skrabsu, je ovaj snimak nazvala šokantnim.

"Ovo je potpuno pogrešno u zatvorskoj službi u današnje vreme! Ova žena ne samo da sramoti sebe, nego i uniformu i zatvorsku službu", dodala je Frejk.

Uviđaj je u toku, a u ovoj ranoj fazi slučaja nije bilo hapšenja.

(Kurir.rs/Daily mail/Preneo: A.N.)