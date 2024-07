ON JE DOVEO ULTRADESNICU NA KORAK DO VLASTI: Milijarder poznat kao "francuski Murdok" je ČOVEK IZ SENKE izbora u Francuskoj

Francuska ultradesničarska stranka Nacionalno okupljanje je, nakon što je pre tri nedelje praktično razbila sve rivale na izborima za Evropski parlament, sinoć osvojila ubedljivo najviše glasova i u prvom krugu parlamentarnih izbora.

Prevremene izbore je raspisao francuski predsednik Emanuel Makron koji je time omogućio stranci koju predvodi 28-godišnji Žordan Bardela, a glavnu reč i dalje ima Marin le Pen, da potvrdi status Nacionalnog okupljanja kao najjače političke opcije trenutno u Francuskoj.

Na izborima, na kojima je zabeležena najveća izlaznost za poslednje tri decenije u toj zemlji od čak 65 odsto, Nacionalno okupljanje je osvojilo 33,2 odsto glasova u prvom krugu, drugoplasirana je levičarska koalicija Novi narodni front sa 28,1 odsto glasova, dok je Makronovom centrističkom savezu Zajedno pripalo 21 odsto glasova, a njegovim političkim partnerima Republikancima deset odsto glasova.

Pobeda stranke ultradesnice nije konačna, pošto tek ostaje da se vidi kakav će biti ishod drugog kruga zakazanog za 7. jul, od kojeg zavisi da li će Nacionalno okupljanje osvojiti apsolutnu većinu od 289 poslanika u Nacionalnoj skupštini sa 577 mesta čime bi Bardeli bilo omogućeno da formira vladu bez ičije pomoći i postane premijer.

Frans24 prenosi očekivanja agencija za istraživanje javnog mnjenja da bi Nacionalno okupljanje za nedelju dana moglo da dođe do brojke od 230 do 280 poslanika, što nije dovoljno za samostalnu vlast.

Stvari dodatno komplikuje i činjenica da će u drugom krugu biti rekordan broj kandidata treće strane, koji su se tu plasirali uz dva vodeća kandidata iz prvog kruga, pa će narednih dana biti mnogo trgovanja između stranaka kako bi neki od tih trećih kandidata bili povučeni iz trke u korist političkih partnera, a sve sa ciljem sprečavanja Bardeline stranke da osvoji apsolutnu većinu.

Ako do toga ipak dođe, Makron će morati da deli vlast sa mladim Bardelom, pošto bi se u Francuskoj ponovo posle više od dve decenije vratio sistem poznat kao "kohabitacija" u kojem predsednik i premijer pripadaju suprotstavljenim političkim opcijama.

To bi oslabilo Makronovu poziciju kako u Francuskoj, tako i na međunarodnoj sceni.

Šta god da se dogodi 7. jula, činjenica je da je Nacionalno okupljanje postalo prva ultradesničarska stranka od nacističke okupacije Francuske u Drugom svetskom ratu koja bi mogla da formira vladu, a čovek koji ih je doveo na korak od vlasti zove se Vensan Bolore.

Frans24 navodi da je ovaj ultrakonzervativni milijarder, poznat i kao "francuski Murdok" zbog sličnosti u povlačenju poslovnih poteza sa čuvenim medijskim tajkunom, bio čovek iz senke koji je upravljao predizbornom kampanjom ultradesnice.

Navodi se da je on bio taj koji je naterao Erika Čiotija, lidera Republikanaca da odbaci tradiciju fracuskih umerenih konzervativaca koja datira još od De Gola i najavi savez s ustradesničarima Le Pen i Bardelom, dan nakon što je Makron raspisao vanredne izbore.

Ćioti se o tom potezu nije konsultovao sa vodećim stranačkim kolegama, pa čak ni sa bivšim predsednikom Nikolom Sarkozijem, već sa Boloreom.

Kada je stranka napala zbog tog poteza Čiotija, koji je ubrzo smenjen sa čela Republikanaca, u njegovu odbranu stalo je Boloreovo medijsko carstvo.

Ovaj milijarder, koji je između ostalog vlasnik radio stanice Europ 1 i lista Žurnal di dimanš, rođen je u Bretanji na zapadu Francuske i deklariše se kao duboko konzervativni katolik.

Boloreova poslovna imperija pored medija obuhvata i prevozničke usluge i reklamne agencije.

Makron probao da treći put izvede isti trik, vratilo mu se kao bumerang

Frans24 navodi da se Makron nadao da će ove prevremene izbore francuska javnost da prihvati kao konačni obračun njegove "progresivne" političke opcije i rivalskih "populističkih" snaga. Navodi se da je ta strategija uspela dva puta do sada, pošto su mnogi glasači kojima Makron nije omiljen stali uz njega kako bi pobedio Le Pen na predsedničkim izborima 2017. i 2022, oba puta u drugom krugu. Ali, ovog puta ta taktika mu se vratila kao bumerang, pa je umesto da raspuštanje Nacionalne skupštine ide njemu u korist, to dovelo do obnavljanja podele Francuza na levicu i desnicu koju je mislio da je proterao pre više godina.