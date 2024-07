BAJDEN IPAK "PREŽIVEO" Ključni lideri demokrata stali u njegovu odbranu, za republikance je "pristojan čovek i propali predsednik"

Ključni lideri američkih demokrata stali su čvrsto iza predsednika Džoa Bajdena, odbacujući ideju da bi on trebalo da okonča predizbornu kampanju za drugi mandat u Beloj kući zbog nepovezanog nastupa u TV debati sa bivšim republikanskim predsednikom Donaldom Trampom.

Glas Amerike navodi da su demokratski saveznici Bajdena spremno priznali nedostatke koje je 81-godišnji predsednik ispoljio u 90-minutnoj debati na CNN tokom koje se povremeno mučio da dovrši rečenice i u jednom trenutku pogrešno rekao da je ubio Mediker (Medicare), vladin program zdravstvenog osiguranja za starije Amerikance.

Nova anketa CBS i JuGova (YouGov) pokazala je da Amerikanci, u odnosu 72 naprema 27 odsto, ne misle da Bajden poseduje "mentalno i kognitivno zdravlje da bi služio kao predsednik", što je za sedam procentnih poena gore po istom pitanju u poređenju sa anketom objavljenom pre tri nedelje. Međutim, nacionalna anketa pokazala je da je između Bajdena i Trampa i dalje "mrtva trka".

Ključni demokratski zvaničnici odbacili su sugestiju nekih pristalica demokrata i uvodnike u Njujork tajmsu i Atlanta džurnal-konstitjušenu da on treba da odustane od trke u korist mlađeg kandidata.

"Nesrećna istina je da bi Bajden trebalo da se povuče iz trke, za dobrobit nacije kojoj je tako divno služio pola veka", kaže se u članku u Atlanta džurnal konstitjušenu, vodećem listu u ključnoj južnoj državi Džordžiji.

"Oh, apsolutno ne. Loše debate se dešavaju. Ja sam uz Džoa Bajdena i naš je zadatak da obezbedimo da on pređe cilj u novembru", rekao je demokratski senator iz Džordžije Rafael Vornok za NBC.

Kongresmen Džom Klajburn iz Južne Karoline, istaknuti pristalica Bajdena, rekao je za CNN: "Ne verujem da Džo Bajden ima problem da vodi naredne četiri godine, jer je uradio odličan posao vodeći u poslednje tri i po godine".

On tvrdi da je ono što se dogodilo na debati "preopterećenje pripremama".

Guverner Merilenda Ves Mur rekao je za CBS da je "predsednik imao tešku noć kao i svako od nas", ali da to ne bi trebalo da ga izbaci iz izborne trke 5. novembra. "Džo Bajden neće izaći iz ove trke, niti bi trebalo".

Bajdenova kampanja, u pozivu za prikupljanje sredstava u subotu uveče, saopštila je da bi zamena demokratskog kandidata dovela do višenedeljnog haosa pre avgustovske nacionalne stranačke konvencije kako bi se izabrao novi kandidat i da bi to bio "izazak na autoput poraza" na nacionalnim izborima.

Kejt Bedingfild, bivša Bajdenova pomoćnica za komunikacije u Beloj kući, rekla je za CNN da je Bajdenova kampanja prikupila 33 miliona dolara nakon debate.

Republikanske pristalice Trampa odbacile su objašnjenja za Bajdenov slab učinak u debati.

Rajns Pribus, bivši predsednik Republikanskog nacionalnog komiteta i nekada Trampov šef kabineta Bele kuće, nazvao je ostanak Bajdena u trci "samo lošim za Džoa Bajdena".

"Ovo nije loša debatna noć", rekao je on ABC-u. "Ovo je bio nekoherentan, gotovo nemoguć nered".

Senator Lindzi Grejem, republikanac iz Južne Karoline, rekao je za predsednika Bajdena na CNN: "On je pristojan čovek. On je propali predsednik. On je kompromitovan. To je linija priče ovde. To je svet video, kompromitovani predsednik".

Bajden je, nakon što je vikend proveo na prikupljanju sredstava za kampanju u Njujorku i Nju Džersiju, otišao u Kemp Dejvid, predsedničko odmaralište blizu Vašingtona, na dugo planirano porodično okupljanje. Bajden nije dao nikakve naznake da planira da izađe iz trke i, u stvari, rekao je upravo suprotno.

U petak, dan nakon debate, Bajden je rekao pristalicama: "Znam da nisam mlad čovek. Ne hodam tako lako kao nekada. Ne govorim tako glatko kao nekada. Ne debatujem kao nekada, ali znam ono što znam: znam kako da kažem istinu!"

Bajden je dodao da se ne bi kandidovao za drugi mandat da nije verovao "svim srcem i dušom da može ovo da uradi".

(Kurir.rs/Glas Amerike/Preneo: N. V.)