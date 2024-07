MONSTRUOZAN ZLOČIN: Majka je svoju usvojenu decu izgladnjivala do smrti, a tela se rešila na veoma MORBIDAN NAČIN

Foto: Printskrin / You Tube

Majka iz Severne Karoline je u zatvoru nakon što su ostaci dvoje njene usvojene dece pronađeni spaljeni u buretu — i tu su bili godinama, navode policajci, prenosi Law&Crime.

Avante Divin (63) suočava se sa dve optužbe za ubistvo prvog stepena, prikrivanje smrti, otmicu i zlostavljanje dece, navodi Policijska uprava Fajetvila u saopštenju za javnost.

Optužena je za ubistvo Blejka i Londona Divina, koji je imao posebne potrebe. Blejk nije viđen od 2022. godine, dok je London poslednji put viđena 2019, kako je prvobitno mislila policija. Ali njihova majka nije prijavila njihov nestanak do marta.

Istraga je započela kada su policajci u novembru reagovali na dojavu o osobi u kući Divinovih koja prolazi kroz mentalnu krizu, rekao je šef policije Kemberle Brejden na konferenciji za novinare u sredu. Osoba koja je imala krizu kasnije je rekla detektivima da svog brata Blejka Divina nije videla pet godina, a poslednji put kada ga je videla, imao je slomljenu ruku, rekao je Brejden.

Još jedna osoba nestala

Policija je započela istragu i kasnije saznala da je još jedna osoba u porodici, London Divin, takođe nestao. Majka je usvojila tri dečaka i dve devojčice, uključujući Londona, koji je zahtevao pomoć.

Narednik Džef Loklir rekao je da je Avante Divin pokušala da zavede istražitelje na pogrešan trag.

"U početku nam je pričala priču da je Blejk možda u budističkom centru u planinama", rekao je.

Majka je istu priču dala i dispečeru kada je prijavila njihov nestanak u martu.

"On je generalno religiozan. Obično je odlazio u budistički centar... ali ovog puta se nije javio. Moja ćerka je jednom otišla na šest meseci, i ona se javljala, pa sam mislila, u redu. On je zaista nezavisan, jak i hrabar, tako da to nije neuobičajeno za njega", rekla je u pozivu koji je dobila ABC filijala WTVD.

Dalja istraga je pokazala da je to bila laž, rekao je Loklir.

Detektivi pronašli bure

Uz pomoć FBI, policajci su pretražili kuću u kojoj je porodica živela od novembra 2016. do juna 2019. Na imanju su detektivi pronašli bure za spaljivanje sa delimičnim ljudskim ostacima, saopštile su vlasti.

Prošle nedelje, rezultati su pokazali da ostaci pripadaju dvema osobama: ženskoj osobi starosti od 15 do 19 godina i muškoj osobi starosti od 7 do 10 godina. Ženska osoba je identifikovana kao London Divin, dok se veruje da je muška osoba Blejk Divin, rekao je Brejden.

Prema Lokliru, istražitelji veruju da je majka primoravala decu da borave u mračnoj sobi i davala im malo ili nimalo hrane. Navodno je Avante Divin rekla da deca mogu zaraditi hranu tako što će napisati stotine paragrafa kako bi se izvinila za svoje ponašanje. Loklir je rekao da je nakon smrti dečaka i devojčice majka primorala nekoga iz kuće da joj pomogne da se reši tela u buretu za spaljivanje. Verovatno su umrli pre 2019. godine kada su živeli u kući gde su ostaci pronađeni, prema Lokliru.

Avante Divin je zadržana u zatvoru okruga Kamberlend bez mogućnosti kaucije.

(Kurir.rs/ Telegraf/ Preneo: T.A.)