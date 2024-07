"SUKOBI I RATOVI SU DOVELI ZAPADNU EVROPU U KRIZU" Stručnjaci analiziraju NEZADOVOLJSTVO Francuza: Oni odmah krenu sa protestima

Francuska ultradesničarska stranka "Nacionalno okupljanje" osvojila je 34,2 odsto glasova, što je ubedljivo najviše glasova u prvom krugu vanrednih parlamentarnih izbora.

Samim tim, ova partija došla je pred kapiju moći, iako je još uvek neizvesno da li će pobediti na ovim izborima.

foto: Adrien Fillon / AFP / Profimedia, Shutterstock

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali situaciju na tlu Francuske, ali i uticaj nje na celokupnu Evropu, bili su Nikola Perišić, politikolog, Centar za društvena istraživanja i prof. dr Miloš Laban, politički analitičar.

Perišić je spomenuo političku kulturu koja vlada među Francuzima:

- Dakle, nije samo desnica ostvarila dobar rezultat, imamo i levičarske stranke i grupacije. Ali, da krenemo od desničarskih, jer su u žiži javnosti. Negde se čini da su oni dosta ublažili svoje stavove i verovatno je to doprinelo da se osvoji što više biračkog tela. Takođe, i činjenica za sve ovo što se dešava u Evropi, ovi sukobi koji su doveli do određene ekonomske krize u zapadnom delu Evrope, ali i nezadovoljstva građana koje je u Francuskoj bilo najupečatljivije. Tamo postoji visok nivo političke kulture, pa samim tim sve što se loše dešava stanovništvu, ono će to i da ispolji kroz različite vidove protesta. Takođe je interesantno što je 70 poslanika izabrano u prvom krugu, što nije česta karakteristika za tamošnji politički sistem.

Laban je pričao o nazivima, pa je spomenuo Nemačku i ELAB organizaciju u Francuskoj.

- Kada procenjujemo informacije, mora da pođemo i od terminologije. Ko je autor toga "ultradesničari"? Logično je da pođemo od toga kako ljudi sebe zovu. Kao što ja insistiram da je Papa Franciskus, jer je on Argentinac koji sebe zove. A ne da mi ga sada prekrštavamo drugačije. Tako i ovde, znači, taj termin koji se lepi ultradesničari potpuno je, vidi se, udenut sa strane i pretendenciozan je. Za mene je pravi izraz suverenist i to je ono što mislim da su i u Nemačkoj, oni AFD, alternativa za Nemačku. Ta mantra da to kao desničari, ultradesničari, pa sad ništa tu ne valja, oni su neofašisti, oni su ovakvi, oni su onakvi. Od toga mora da se ogradim i da se ogradimo ako hoćemo da nešto analiziramo. Druga stvar je kako stoji procene. E, taj ELAB je vrlo jedna ozbiljna agencija u Francuskoj, prilično kao neki francuski galup i gledao sam njihove procene i za drugi krug - rekao je Laban, pa dodao:

- Naime, kad pomenjamo drugi krug, kaže, ovi će se povući da bi sprečili nacionalno okupljanje da, a je li se tu pitaju francuski birači ili nekakva izborna matematika gde neko sabira babe i žabe. Prvo poznata je stvar da Makronovu koaliciju čine birači koji nisu ljubitelji te levice kako je zovu. Prvo tome, ako se povuku Makronovi kandidati, ko kaže da će ti birači da izađu uopšte da glasaju? Neće glasati ni za Marine Pen, ali neće ni za ovo.

