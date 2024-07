"OBIŠAO SVET I PROŠAO 100 VREMENSKIH ZONA": Bajden objasnio zašto je "gotovo zaspao" na debati, novi zahtevi da odustane od izbora

Pojedini demokratski zvaničnici, do sada lojalni američkom predsedniku Džou Bajdenu, juče su ipak pokrenuli pitanje o tome da li bi on trebalo da ostane u izbornoj trci za novi mandat, dok ga je jedan kongresmen direktno pozvao da odustane od kandidature.

Prethodno su ga mnogi branili posle neubedljivog nastupa na debati sa republikanskim kandidatom Donaldom Trampom.

Glas Amerike prenosi da je Bajden na mitingu u Virdžiniji, održanom u utorak, priznao da mu nastup na debati nije bio najbolji, ali je za to okrivio neispavanost i rekao da je njegova kampanja prikupila 38 miliona dolara od sučeljavanja.

"Činjenica je da nisam bio veoma pametan. Odlučio sam da putujem širom sveta nekoliko puta, da prolazim kroz 100 vremenskih zona pre debate. Nisam slušao svoje savetnike i vratio sam se i gotovo zaspao na podijumu. To nije izgovor, ali jeste objašnjenje", rekao je Bajden.

Od Bajdena uglavnom zavisi odluka da li će i dalje ostati predsednički kandidat ili će se povući, kažu demokrate i politički stratezi, prenosi agencija Rojters.

Bajden će održati sastanak sa demokratskim guvernerima u sredu posle slabog nastupa u debati, rekao je za Rojters neimenovani zvaničnik Bele kuće.

Sastanak će biti održan u Beloj kući, neki guverneri će prisustvovati virtuelno, a cilj je da predsednik ubedi lidere u svojoj stranci da je i dalje u dobroj mentalnoj i fizičkoj formi - uprkos onome što je pokazao u debati. Posle tog duela, neki u demokratskoj stranci su ga pozvali da odstupi i ne bude predsednički kandidat Demokratske stranke.

foto: AP Gerald Herbert

Drugi izvor kaže za Rojters da će se Bajden sastati sa liderima na Kapitol hilu ove nedelje, u pokušaju da ojača podršku stranačkih kolega i ublaži pozive da se skloni.

Sastanci su deo strategije da se ponovo stabilizuje Bajdenova kandidatura posle problematičnog nastupa tokom debate u Atlanti.

Najavljeno je i da će Bajden dati prvi TV intervju posle debate, za televizijsku mrežu ABC njuz, koji će biti emitovan u petak, saopšteno je iz tog medija. Iz Bele kuće je u utorak saopšteno da Bajden jeste imao "lošu noć", ali da zna kako da se oporavi od lošeg nastupa na debati i da nema potrebe da dokazuje svoje kognitivne kapacitete.

Prema anketi Rojtersa i Ipsosa, više od 30 odsto demkrata smatra da bi Bajden trebalo da izađe iz trke.

Bajdenov tim je tokom vikenda obavljao teške telefonske razgovore sa velikim donatorima kampanje koji se takođe pitaju da li 81-godišnji demokrata treba da ostane u trci za predsednika.

Istovremeno, neke demokrate počinju javno da istupaju tražeći od Bajdena da odustane od kandidature.

Demokratski kongresmen iz Teksasa Lojd Doget postao je prvi iz stranke koji je javno pozvao Bajdena da odstupi, prenosi AP.

foto: Shutterstock

On je u saopštenju naveo da bi Bajden trebalo da "donese bolnu i tešku odluku da se povuče".

"Nisam lako doneo odluku da svoje sumnje iznesem javno, niti to umanjuje moje poštovanje za sve što je predsednik Bajden postigao. Za razliku od Trampa, predsedniku Bajdenu je na prvom mestu uvek bila zemlja, a ne on sam, i uzimajući to u obzir, nadam se da će doneti tešku i bolnu odluku da se povuče. S poštovanjem ga pozivam da to uradi", naveo je Doget.

Doget, koji predstavlja distrikt u Ostinu, služi svoj 15 mandat i prvi je kongresmen koji je javno pozvao Bajdena da uradi ono o čemu mnoge demokrate pričaju privatno.

Slab nastup predsednika u debati uzrokovao je paniku čak i među njegovim najvernijim pristalicama, i mnoge naterao da se zapitaju da li je baš on najjači demokratski kandidat koji ide protiv Trampa.

Osim Bele kuće, u novembru se glasa i za novi saziv Kongresa, a demokrate brane mnogo više mesta u Senatu od republikanaca.

foto: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Dogetovo saopštenje stiglo je nekoliko minuta pošto je bivša predsedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi, koja je sada članica Kongresa, za MSNBC izjavila da je "legitimno pitanje da li je Bajden imao samo lošu epizodu u debati, ili je to njegovo stanje".

"Ljudi se to pitaju, legitimno, za obojicu kandidata", rekla je Pelosi.

Dodala je da nije razgovarala sa Bajdenom od debate, ali je i istakla da je "predsednik na vrhuncu - u smislu da zna šta su problemi i koliki su ulozi".

"Mora da bude iskren sa sobom. To je njegova odluka. Samo želim da proceni koliko to utiče ne samo na njegovu trku, nego i na sve ostale u novembru", rekao je za CNN demokratski kongresmen iz Ilinoisa Majk Kvigli.

Kongresmen iz Južne Karoline Džim Klajburn rekao je za MSNBC da bi podržao potpredsednicu Kamalu Haris da bude demokratska kandidatkinja, ako se Bajden povuče.

Kamala Haris foto: Oliver Contreras / UPI / Profimedia

Haris je međutim u utorak rekla da je "ponosna" što je Bajdenova kandidatkinja za potpredsednicu.

"Džo Bajden je naš kandidat. Pobedili smo Trampa jednom i pobedićemo ga ponovo", rekla je Haris za CBS njuz.

Kongresmen Džared Golden, demokrata iz Mejna, u autorskom članku za Bengor dejli njuz u utorak predvideo je da će Tramp da pobedi na izborima.

(Kurir.rs/Glas Amerike/Preneo: N. V.)

