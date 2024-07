"KINA MOŽE DA OKONČA RAT U UKRAJINI JEDNIM POZIVOM" Predsednik zemlje NATO alijanse izneo šok tvrdnje: "Tvrdim da Rusija..." VIDEO

Kina bi mogla da bude ključ za okončanje rata u Ukrajini, rekao je finski predsednik Aleksandar Stub u intervjuu za Blumberg u utorak, prenosi Biznis Insajder.

Uticaj Kine na Rusiju, rekao je Stub, proizilazi iz sve većeg oslanjanja Rusije na azijskog giganta dok se ona bori sa ekonomskim sankcijama Zapada.

"Tvrdim da Rusija trenutno toliko zavisi od Kine da bi jedan telefonski poziv predsednika Si Đinpinga rešio ovu krizu", rekao je Stub. "Rusija bi bila prinuđena na to. Ne bi imali drugog izbora", dodao je.

Stub, čija se zemlja pridružila vojnom savezu NATO-a u aprilu prošle godine, rekao je da bi posredovanje u mirnom rešavanju ukrajinskog rata bilo u interesu Kine.

"Ako je Kina iskreno zainteresovana za harmonične odnose između nacionalnih država, ne može dozvoliti da zemlja poput Rusije vodi imperijalni, na kraju krajeva, agresivni i kolonijalni rat protiv nezavisne nacionalne države", rekao je Stub.

foto: EPA/Kimmo Brandt

"To je prava stvar. I to bi takođe pokazalo liderstvo Kine", dodao je on.

Kina je pozvala na mir u Ukrajini.

Si je u maju ugostio ruskog lidera Vladimira Putina u Pekingu. On je tokom sastanka istakao želju Kine za međunarodnom mirovnom konferencijom koja bi uključivala Rusiju i Ukrajinu.

(Kurir.rs/Bussines Insider/Preneo: A.N.)