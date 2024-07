DA LI ĆE OVO BITI NAJVEĆI ISTORIJSKI PORAZ? Stručnjaci analiziraju turbulencije nakon 14 godina vladavine: Ovo je ključno pitanje!

U Velikoj Britaniji danas se održavaju opšti izbori. Da li će novi premijer biti iz redova Laburista, s obzirom na to da predizborne ankete daju dvocifrenu prednost upravo glavnoj opozicionoj Laburističkoj partiji, to će se znati večeras, posle 22 časa kada se i zatvaraju birališta.

Međutim ono što je potpuno izvesno je da će, ko god da pobedi na prvim nacionalnim izborima u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Severnoj Irskoj u poslednjih pet godina, sigurno naslediti brojne probleme u toj državi.

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali političku struju u Velikoj Britaniji, bili su politički analitičar Srba Filipović i Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost.

Miškeljin je pričao o situaciji u Velikoj Britaniji, odnosno da narod ne pruža podršku konzervativcima koji vladaju već 14 godina.

- Teško je objasniti u nekoliko rečenica nešto što traje toliko dugo. Mimo tih 14 godina, upečatljivih su poslednjih pet, koje su bile turbulentne, u kojima konzervativci, čak ni unutar sebe, nisu mogli da se dogovore kojim pravcem žele da vode Veliku Britaniju, niti su uspeli da se klone skandala. Ono što najviše smeta Britancima, jeste priliv migranata, iako su većina ilegalni, ali sama količina njih, čak i za veličinu poput Velike Britanije, 700.000 migranata godišnje je previše. To je ključno pitanje, koje će povuća sve ostalo, poput ekonomskih pitanja, prostora za stanovanje, posla, preopterećenosti. Nekada je to bio ponos Velike Britanije, dakle nacionalno zdravstveno osiguranje je nešto na šta su uvek voleli da ukažu, ali sa prevelikim prilivom ljudi, taj sistem je preopterećen - započeo je Miškeljin, pa nastavio:

- Imamo situaciju da se očekuje, pitanje je kolika, pobeda Laburista, ali nije stvar u tome da oni imaju neki bolji plan, a sada imamo situaciju da je prosto toliko ogorčen narod prema konzervativcima, pa se postavlja pitanje da li će ovo biti najveći istorijski poraz. Da li ovo može biti kraj ovakve stranke?

Filipović se osvrnuo na to da se izbori održavaju prevremeno:

- Neki mesec gore ili dole ne dovodi suštinsku razliku u politici, ali faktor iznenađenja je uvek interesantan. Izbori u Francuskoj i Velikoj Britaniji su totalno drugačiji. U politici, obično kada kažete konzervativan, smatra se da donosi stabilnost, izvesnost, ali to nisu priredili svom narodu. S druge strane, ovo nisu preterano vanredni izbori jer su najkasnije trebalo u januaru 2025. godine da se održe. Dakle, to ne predstavlja slabost te zemlje. Biće interesantno, pratim istraživanja i prema svima je prednost na strani Laburista. Ovde ima dosta stranaka, ali ove dve su u fokusu, iako ima drugih, ali oni teško dolaze do izražaja zbog samog sistema.

