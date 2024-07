PUTIN OTKRIO ŠTA MISLI O TRAMPOVOM PLANU ZA KRAJ RATA U UKRAJINI! Ruski predsednik pomenuo i debatu, pa otkrio KO MU JE FAVORIT

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da je gledao delove debate između Džoa Bajdena i Donalda Trampa, i da i dalje želi da Bajden bude novi predsednik SAD.

Upitan da li je Bajden ili Tramp bio bolji i da li se njegovo mišljenje i preferiranje Bajdena promenilo posle debate, Putin je rekao: "Ništa se nije promenilo".

- Da li smo znali šta bi se moglo dogoditi? Jesmo - dodao je on.

Putin je više puta javno rekao da mu je draži Bajden nego Tramp, čak i nakon što ga je Bajden nazvao "ludim kurvinim sinom".

Na pitanje o Trampovim izjavama da bi, ako pobedi na izborima, mogao da zaustavi rat u Ukrajini u roku od 24 sata, Putin je rekao da ih Rusija shvata ozbiljno, ali da ne zna nikakve detalje Trampovog mirovnog predloga.

- Činjenica da je gospodin Tramp predsednički kandidat pokazuje da je spreman i da želi da zaustavi rat u Ukrajini, mi to shvatamo ozbiljno - rekao je Putin.

- Naravno, nisam upoznat sa predlozima kako on to namerava da uradi. To je ključno pitanje. Ali nema sumnje da je on ozbiljan u tome i mi to podržavamo - dodao je on.

(Kurir.rs/Index/Preneo: Đ. M.)

Bonus video:

03:16 OVAKVI SAVEZI PRAVILI SU SE NEPOSREDNO PRED OBA SVETSKA RATA! Analitičar upozorava: Putin šalje poruku ne samo SAD već I KINI!