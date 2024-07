"VIDELA SAM OBUČENE MLADE DEVOJKE KOJE KONTROLIŠU LJUDE!" Srpkinja koja je radila u Palestini: Imale su emocionalnu otupelost

U današnjoj emisiji "Ni pet ni šest" voditeljka Jovana Grgurević razgovarala je o zlu i njegovim različitim manifestacijama u svakodnevnom životu.

Njeni gosti bili su prof. dr Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka, politikolog Sanja Klisarić, psiholog dr Snežana Anđelić i psihoterapeut Milena Milanović. Tokom razgovora, dotakli su se tema kao što su mobing, porodično nasilje, ratni zločini i psihološke karakteristike koje mogu voditi ka destruktivnom ponašanju.

Milena Milanović, psihoterapeut, istakla je koliko je važno prepoznati zlo u svakodnevnim situacijama.

- Najveći problemi leže u subtilnim pojavama. Ako je neko zlo, a to je vidljivo, možemo se pomeriti i zaštititi se. Međutim, kada je zlo prikriveno, kada se iza umiljatog i ljubaznog ponašanja krije nešto drugo, tada je situacija mnogo teža. Živimo u vremenu kada je takvo prikriveno ponašanje sve češće. Granične ličnosti, sa svojim neskladom između unutrašnjih osećanja i spoljnog izraza, predstavljaju ozbiljan izazov.

Dr Snežana Anđelić, psiholog, koja je radila u Palestini, opisala je svoja iskustva sa mladim izraelskim vojnikinjama.

- Videla sam mlade devojke od 18 -19 godina, sa manikirom i našminkane, kako sa mašinkama kontrolišu i maltretiraju ljude na kontrolnim punktovima. Njihova emocionalna otupelost bila je očigledna. Bez trunke empatije, one su ljude sa posebnim potrebama izbacivale iz autobusa, ostavljajući ih usred ničega. To je rezultat dresure i dehumanizacije, koja je suprotna svakom obliku saosećanja. Imala sam osećaj da one nas mogu sve da pobiju.

Sanja Klisarić, politikolog, osvrnula se na antropološke aspekte zla.

- Istorija čovečanstva je istorija zla. Bez obzira na period, zlo je uvek bilo prisutno. Ono je deo ljudske prirode i često je kontrolisano okruženjem i društvenim normama. Međutim, kada se okolnosti poklope, zlo može izbiti na površinu. Zlo je često povezano sa percepcijom činjenja dobra, što ga čini posebno opasnim.

Goran Marjanović, naučnik, dodao je svoju perspektivu na energiju zla.

- Mi živimo u svetu dualnosti, gde dobro i zlo koegzistiraju. Zlo je potrebno za dinamiku i razvoj, ali je na nama da izaberemo put kojim ćemo ići. Zlo nam služi kao izazov koji treba prevazići, a ne kao put kojim treba slediti.

