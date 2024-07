LABURISTI POBEDILI NA IZBORIMA U VELIKOJ BRITANIJI: Kir Starmer je budući premijer, Riši Sunak priznao poraz

Laburistička partija je osvojila većinu u Donjem domu i formiraće sledeću vladu u Velikoj Britaniji, a Kir Starmer postaće sledeći premijer zemlje.

Riši Sunak je nedavno priznao svoj poraz i pobedu laburista na izborima.

"Laburistička partija je pobedila na ovim opštim izborima, i pozvao sam sir Kira Starmera da mu čestitam na njegovoj pobedi", rekao je on.

Starmer: Uspeli smo

Lider laburista Kir Starmer se u centru Londona obratio samo nekoliko minuta nakon što je potvrđena većina laburista.

"Uspeli smo. Bili ste u kampanji za to, borili ste se za to – i sada je to stiglo. Promene počinju sada", rekao je on.

Ko je Kir Starmer, budući premijer

Starmera su članovi stranke izabrali da predvodi laburiste 2020. godine, odmah nakon što je stranka pretrpela svoj najgori poraz na opštim izborima u poslednjih 85 godina. Odmah je proglasio za svoju misiju da stranku ponovo učini "izbornom".

Četiri godine kasnije Starmer se sprema da preuzme najviši posao u Britaniji.

Kritikovali su ga zbog nedostatka harizme, ali su se njegovi napori da laburiste odvede nazad u centar britanske politike isplatili.

Tokom vođenja stranke, Starmer je metodično zamrzavao elemente krajnje levog krila laburista, socijalistički nastrojenog, koji je ojačao pod prethodnim liderom labursita Džeremijem Korbinom.

Iako su laburisti možda izgubili po kojeg levo orjentisanog glasača, u celini Starmer je imao pobedničku strategiju.

Pre nego što je došao na čelo laburista bio je na čelu Kraljevske tužilačke službe i direktor Javnog tužilaštva. Proglašen je vitezom 2014. godine za zasluge u krivičnom pravosuđu.

Rođen je u južnom Londonu 2. septembra 1962. godine.

