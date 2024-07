"U KIJEVU JOŠ NISU SPREMNI DA ODUSTANU OD POLITIKE RATA" Orban i Putin se obratili medijima: Otkriveni detalji pregovora

Predsednik Rusije Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban obratili su se medijima nakon sastanka u Kremlju.

Razgovori su bili veoma sadržajni, važno je da u trenutnoj situaciji nastavljamo dijalog, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Moskvi.

"Imali smo otvoren i koristan dijalog kako o bilateralnoj saradnji, tako i o regionalnoj situaciji, uključujući i situaciji u Ukrajini" rekao je Putin.

On je ocenio da je sa Orbanom časno i direktno razmenio stavove o aktuelnim globalnim pitanjima, te da je sa premijerom govorio o načinima koji bi doveli do mira i razrešenja ukrajinske krize.

"Više puta sam govorio da smo otvoreni za politiku diplomatskog rešavanja (problema). Ali, sa druge strane čujemo da ne žele da rešavaju probleme na taj način, a sponzori Ukrajine nastavljaju da koriste tu zemlju i narod protiv Rusije" izjavio je još Putin.

foto: EPA Gavriil Grigorov Sputnik

"Vidimo da u Kijevu još nisu spremni da odustanu od politike rata" dodao je ruski lider.

"Mislim da kijevski režim odustaje od ideje o prestanku sukoba, jer bi onda nestalo i vojno stanje u zemlji, što znači da bi onda trebalo da budu održani novi predsednički izbori" objasnio je dalje Putin.

Kako je rekao, šansa da bi trenutni kijevski režim pobedio na sledećim izborima su bliske nuli.

"Rusija se zalaže za potpuno i konačni završetak sukoba. Uslovi su izloženi u mom obraćanju Ministarstva spoljnih poslova. Reč je o potpunom povlačenju ukrajinske vojske iz DNR, LNR, Zaporoške i Hersonske oblasti. A, postoje i drugi uslovi"napomenuo je predsednik Ruske Federacije.

"Mislim da su razgovori bili veoma korisni za obe strane. Naravno, da je premijer zastupao stav Zapada, i onda kada je reč o interesima Ukrajine. Ipak, mi smo zahvalni premijeru za to što je posetio Moskvu, na to gledamo kao na pokušaj obnove dijaloga" zaključio je ruski lider.

Obraćanje Orbana

Premijer Mađarske sa svoje strane je istakao da je najveći razvoj Evropa napravila u mirno vreme. Sada Evropa već skoro dve i po godine živi u stanju rata, što dovodi do određenih poteškoća.

"Vidimo slike uništenja, ovaj rat je već počeo da utiče na naš ekonomski rast i konkurentnost. Evropi je potreban mir. Za poslednje dve i po godine smo shvatili da bez diplomatije nećemo postići mir. Mir neće doći sam po sebi, na tome je potrebno raditi" poručio je Orban.

"Želeo sam da čujem stav predsednika o tri važna pitanja: šta misli o mirnim inicijativama koje za sada postoje, šta misli o prekidu vatre i mirovnim pregovorima i tome kojim redom bi to trebalo da se dogodi i treće što me je interesovalo je kako on gleda na Evropu nakon rata. Zahvalan sam predsedniku na otvorenom razgovoru" dodao je Orban.

foto: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je ponovio još jednom da je Mađarska danas jedna od retkih zemalja koja može da razgovara i sa Moskvom i sa Kijevom, i to je, kako je pojasnio, razlog zbog kojeg je danas u Moskvi.

Stavovi Kijeva i Moskve su jako daleki, zaključio je on. Ipak, kako je rekao, najbitnije je da je kontakt sa obe strane uspostavljen, i Budimpešta će nastaviti dalje da radi kako bi se postigao mir.

(Kurir.rs/Novosti)