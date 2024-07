ORBAN O PUTINU: Pregovori s njim su izazov za zapadne političare

Vladimir Putin je duboko racionalna osoba koja ume da pregovara, ocenio je mađarski premijer Viktor Orban po povratku iz Moskve, gde se sastao sa ruskim predsednikom, prenosi švajcarski "Veltvohe".

Pregovori sa Putinom su "izazov" za zapadne političare, jer bi morali da budu na sličnom intelektualnom i političkom nivou, ocenio je Orban.

Na pitanje novinara kakav je Orbanov lični utisak o Vladimiru Putinu, da li je on surova osoba, da li se oseća prevareno i razočarano, da li je ratoboran i kako se ponaša kad je ljut, mađarski premijer odgovara da ne zna kako se ruski predsednik ponaša kad je uvređen, jer ga nikada nije uvredio.

"Mi smo se 2009. godine dogovorili da će osnova naše saradnje biti uzajamno poštovanje – i tako će i ostati. Ne znam kako se ponaša kada je uvređen, jer ga nikada nisam uvredio. Svi pregovori i razgovori sa njim bili su uvek u dobrom raspoloženju", naveo je Orban.

Prema njegovim rečima, Putin je izuzetno racionalna osoba.

"Kada pregovara, kada objašnjava, kada daje ponudu, kada kaže 'da' ili 'ne' – on je super, super racionalan. Kako to Mađari kažu – hladnokrvan. Znači, hladne glave, rezervisan. On je veoma pažljiv, tačan i pripremljen – disciplinovan", ocenio je mađarski premijer.

Pregovori i priprema za razgovor sa njim su pravi izazov za sve koji žele da budu na istom intelektualnom i političkom nivou kao Putin, naveo je Orban.

"Razgovarali smo tri sata, Putin je pričao više od mene", rekao je mađarski premijer.

Orban je juče posetio Moskvu, gde se sastao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i to samo tri dana od njegove posete Kijevu i pet dana od kako Mađarska predsedava Savetom Evropske unije.

