SRBIN POBEDIO U PARIZU U PRVOM KRUGU: Evo ko je Stefan Milošević, saradnik Marin Le Pen

Kandidat francuskog ekstremno desnog Nacionalnog okupljanja Stefan Milošević osvojio je u svojoj izbornoj jedinici najviše glasova u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj.

Za Miloševića je na izborima 30. juna glasalo 33,01 odsto birača u departmanu Eson, koji pripada Pariskom regionu.

Francuski državljanin srpskog porekla iza sebe je ostavio kandidate levičarskog Novog narodnog fronta i koalicije „Zajedno“ predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Milošević, po zanimanju inženjer, rođen je pre 37 godina u mestu Monžeron, nedaleko od Pariza, a politikom je počeo da se bavi 2017. godine kada je na parlamentarnim izborima bio kandidat desničarke partije „Gore, Francuska“. Kasnije se priključio pokretu „Ponovno osvajanje“, pod vođstvom ekstremnog desničara Erika Zemura.

[J-2 avant le second tour] Pour ce dernier jour de campagne, nous sommes présents au marché d’#Arpajon où l’accueil des Arpajonnais est à chaque fois extraordinaire. Dimanche prochain, on fait barrage à l’extrême-gauche sur la circonscription #9103 ! pic.twitter.com/GWxLqGSqxk — Stefan Milosevic Ⓜ️ (@stefmilosevic) July 5, 2024

- Pokret ‘Ponovno osvajanje’ napustio sam jer se nisam slagao sa njihovim ultraliberalnim ekonomskim programom. Posle toga nisam imao šta drugo da uradim nego da se pridružim Nacionalnom okupljanju, koje je jedino sposobno da okupi desnicu - rekao je prošle godine u intervjuu za francuski dnevnik „Parizijen“.

U oktobru 2023. godine postao je predstavnik te partije u Esonu, prenosi N1.

- Stefan Milošević je prava osoba na pravom mestu, koja će Nacionalno okupljanje dovesti na sam vrh - poručio je tada senator iz redova Nacionalnog okupljanja Emerik Diroks.

foto: Printscreen Twitter

Ima dvojno državljanstvo

Govoreći o polemici zbog izjave jednog ekstremnog desničara da oni koji u Francuskoj imaju dvostruko državljanstvo ne bi trebalo da obavljaju državne poslove, Milošević je rekao da ga se to lično tiče jer ima i srpsko državljanstvo – ali da razume da neke poslove ne treba dati „bilo kome“.

- Mene lično se to tiče, ja sam rođen u Francuskoj, ali moji roditelji koji su takođe bili Francuzi, stranog su porekla. Oni su mi omogućili da imam i srpsko državljanstvo – iako ga ne koristim. Potpuno razumem da su rezervisani neki poslovi koji se tiču bezbednosti zemlje…

🗳🔥🇫🇷 9️⃣1️⃣0️⃣3️⃣ Les qualifiés pour le 2ème Tour des Elections Législatives 2024 ? (91, 3ème Circo) 1️⃣ Stefan Milosevic (RN) 22 290 (33,01%) 2️⃣ Steevy Gustave (UG) 20 874 (30,91%) 3️⃣ Alexis Izard (ENS) 20 189 (29,90%) Source : https://t.co/B3dIUO0ozz pic.twitter.com/7MZHAhGeq8 — Jean-Pierre MORVAN (@jp78120fr) July 3, 2024

Dakle, logično je da ih ne možemo dati bilo kome… To su sve već objasnili Marin Le Pen i Žordan Bardela, koji su naglasili da se to tiče samo jednog malog broja zanimanja i da to ne bi imalo posledice na 99,99 odsto ljudi koji u Francuskoj imaju dvostruko državljanstvo - rekao je Milošević za portal "mesinfos.fr".

U prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj Nacionalno okupljanje osvojilo je najviše glasova (33,15 odsto), levičarski Novi narodni front dobio je 27,99, a Makronov Preporod 20,04 odsto glasova.

Još jedan ekstremni desničar poreklom iz Srbije

Milošević je drugi ekstremni desničar poreklom iz Srbije, koji je u poslednje vreme ostvario uspeh u Francuskoj.

Posle izbora za Evropski parlament, na kojima je francuska ekstremna desnica doživela trijumf sa 31,37 odsto glasova, Aleksandar Nikolić izabran je za jednog od poslanika koji će u tom telu predstavljati Nacionalno okupljanje Bardele i Le Pen.

Kurir.rs/N1/Preneo: P. P.