"ČULI SMO BUKU I VRISKU, SCENA JE BILA JEZIVA" Komšinica videla decu koju je OTAC BACIO SA PROZORA: " Ležali su ovde..."

Francuska policija istražuje jezivi zločin koji se dogodio u subotu uveče u Parizu, kada je otac (49) bacio dvoje dece starih 2 i 5 godina sa 5. sprata, a potom se i sam bacio sa visine.

Otac, koji je bacio dvoje dece kroz prozor je ostao na mestu mrtav, dok su deca sa teškim povredama prebačena u bolnicu.

Veruje se da je zločinu prethodila svađa supružnika.

Komšije navodno nisu ništa čule pre tragedije, ali ih je naježio vrisak koji se prolomio kada je prvo dete bačeno sa prozora.

"Čuli smo buku, vrisku", rekla je komšinica Sofija, koja živi u zgradi u blizini.

Un homme jette ses deux enfants par la fenêtre et se suicide à Paris: ce que l’on sait https://t.co/XoS8QmSpKe pic.twitter.com/d3lmDKwnV1 — Le Soir (@lesoir) July 6, 2024

Nedugo potom su videli da neko leži na travnjaku.

"Jedno dete je ležalo tu, drugo ovde... Scena je bila jeziva", ispričala je Sofija.

Komšinica koja živi sprat iznad porodice rekla je da su se doselili otprilike pre godinu dana.

"On je stalno bio nasmejan, devojčicu je nosio na ramenima. Viđali bismo se u parku, uvek smo se javljali jedno-drugom", rekla je očajna devojka.

Ona kaže da nije ranije čula da su se supružnici svađali.

"To je ono što me šokira. On je bio nasmejan uvek, ali ko zna šta se iza tog osmeha krilo", rekla je komšinica.

(Preneo: A.N.)

