ORBAN VEĆ POSTIGAO JEDAN OD SKRIVENIH CLJEVA?! Analitičar naveo PRAVE motive posete Putinu i Siju koji se kriju iza mirovne misije

Mađarski premijer Viktor Orban stigao je u Vašington u kom će učestvovati na trodnevnom NATO samitu. Samo nekoliko sati ranije Orban je boravio u Kini, u koji je stigao u ranim jutrarnjim časovima bez prethodne najave.

On se u Pekingu sastao sa kineskim predesenikom Si Đinpingom, a ovu posetu nazvao je nastavkom svoje "mirovne misije", koja ima za cilj smirivanje situacije u Ukrajini i stvaranje uslova za mirovne pregovore od strane međunarodne zajednice.

Aktuelno političko delovanje mađarskog predsednika komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizijie Dragoljub Kojčić, politički filozof i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

- Poenta je što je sada Viktor Orban preuzeo predsedavanje Savetom Evrope, a te njegove posete Ukrajini, Rusji i Kini su se odigrale na njegovu inicijativu. U Briselu govore da ne znaju šta on radi. Tu imamo jedan mali problem gde on govori da ide u posetu kao predsedavajući Saveta Evrope tj. kao predstavnik Evropske Unije, a iz EU kažu da on njih tim posetama ne predstavlja - rekao je Đokić i dodao:

- On pokušava da pokrene mirovni proces i zato je prvo bio u Ukrajini kod Zelenskog, zatim u Rusiji kod Putina i sada kod SIja u Kini. Koji su detalji te posete ne znamo. Da li je to samo njegov PR ili postoji nešto konkretno to ne znamo. U svakom slučaju mislim da su male šanse da dođe do mira u Ukrajini.

Kojčić je ocenio da Orba nepogrešivo razume duh vremena:

- Svaka epoha iznedri nekog velikog političara, a da biste bili dobar političar morate da prepoznate ono što Nemci zovu Zeitgeist, duh vremena. Duh vremena se menja, a Viktor Orban je čovek koji genijalno instiktivno oseća koji je adut u kojoj podeli karata. S druge strane, istorija nas opet poučava da lične ambicije mogu više da promene istoriju nego što su to neka pravil igre.

Kao jedan od razloga posete naveo je poruku svojim biračima:

- Orban je imao izvesnih problema na lokalnom nivou, a tu mislim na izbore u Mađarskoj. Pokazalo se da postoji taj Jozef Mađar kao njegov glavni konkurent. On je na istoj poziciji kao i Orban. To je jako nezgodno kad vam je glavni konkurenti iz iste političke priče. Zato on mora na neki način do potvrdi svoju specifičnost i izabrao je najbolju opciju, a to je upravo međunarodni teren za političku igru. Krenuo je s tim da posreduje u onome što je najskuplja cena, a to je svetski mir. On se obraća i svojoj publici, ali i jednom segmentu međunaronde političke zajednice koji bi cenio ta njegova najstojannja.

Konstatovao je da je Orban svojim posetama postigao prednost nad Evropskom Unijom u smislu da se sada govori upravo o njemu i njegovim aktivnostima umesto:

03:14 ORBAN VEĆ POSTIGAO JEDAN OD SKRIVENIH CLJEVA?! Analitičar naveo PRAVE motive posete Putinu i Siju koji se kriju iza mirovne misije

- Orban sa ovom inicijativom preuzima mogućnost da bude špic igrač. Jedan cilj je već postigao, a to je marketinški efekat da se priča o njemu, a ne o sitnim činovnicima iz Brisela.

