LE PEN U ZATVOR, BARDELA ZA PREDSEDNIKA? Otplatio DUG RUSIMA, sada mu se krči put ka Jelisejskoj palati, izbori 2027. BEZ MAKRONA

Parisko tužilaštvo otvorilo je istragu o finansiranju kampanje Marin le Pen, kanididatkinje ultradesničarske stranke Nacionalno okupljanje na predsedničkim izborima 2022, koja bi mogla da značajno da utiče na glasanje za novog šefa Jelisejske palate.

Politiko je od tužioca dobio potvrdu da je istražni slučaj, nakon preliminarne istrage, otvoren prošle nedelje, zbog sumnje da je tokom te kampanje počinjena pronevera finansijskih sredstava, falsifikovanje dokumenata i prevara, kao i da je kandidatkinja prihvatila novac na zajam.

Na tim izborima, održanim pre dve godine, Le Pen je treći put pokušala da postane prva predsednica u istoriji Francuske, ali nije uspela u tome pošto je u drugom krugu osvojila 41 odsto glasova i izgubila od Emanuela Makrona koji je tada reizabran za šefa države.

Navodi se da će istraga sada biti predata sudiji, a ona je usledila nakon izveštaja CNCCFP, francuskog nacionalnog komiteta za proveru troškova stranaka i kandidata tokom predizbornih kampanja, koji je izazvao uzbunu u pariskom tužilaštvu.

Neimenovani zvaničnik Nacionalnog okupljanja, čiji je lider Žordan Bardela (29) iako je najpreznatljivije lice i dalje dugogodišnja predsednica stranke, kazao je za AFP da je iznenađen optužbama na račun Le Pen zato što su "troškovi kampanje odobreni u decembru 2022. i refinansirani u februaru 2023".

- Ne znamo o čemu se radi. Mi smo saznali da je istraga otvorena kao i svi drugi, na (francuskoj televiziji) BFMTV - naveo je taj zvaničnik.

Prema podavima do kojih je došao AFP, Le Pen je u tu neupešnu kampanju uložila 11,5 miliona evra.

Levici naklonjeni list Liberasijon je objavio da Le Pen zbog sumnje da je proneverila javna sredstva suočava sa potencijalnom kaznom od deset godina zatvora.

Što je možda još važnije, ukoliko bude proglašena krivom njoj bi mogla da bude zabranjeno bilo kakvo političko kandidovanje u roku od pet godina, što znači da ne bi mogla da učestvuje na predsedničkim izborima 2027, na kojima neće biti ni Makrona pošto mu ustav brani treći mandat.

To bi otvorilo put ulasku u trku za Jelisejsku palatu mladog Bardele, zanimljivo je da je on, prema ranijem pisanju konzervativnog dnevnika Figaro, najavio da baš do te godine planira da isplati sve stranačke dugove, koji su u decembru 2022. iznosili oko 26 miliona evra.

U međuvremenu je, u septembru prošle godine, Nacionalno okupljanje objavilo da je otplatilo šest miliona evra koliko je ova francuska ultradesničarska stranka dugovala ruskoj kompaniji "Aviazapčast" i to "i glavnicu i kamatu".

Bardela je želeo da otplati ovaj dug Moskvi pre izbora za Evropski parlament, na kojima je Nacionalno okupljanje ovog prolaće postiglo istorijski uspeh, kako bi se distancirao od optužbi da je rusofil.

Nacionalno okupljanje je na parlamentarnim izborima 2022. osvojilo tada za ultradesnicu rekordnih 89 poslaničkih mesta u Nacionalnoj skupštini, čime im je javno finansiranje poraslo sa 5,2 na 10,2 miliona evra godišnje.

Ta suma će sada još više skočiti pošto je ova stranka na prevremenim parlamentarnim izborima okončanim proteklog vikenda, koje je Makron raspisao nakon debakla svoje stranke Renesansa na evropskom glasanju, osvojila čak 142 mesta u novom skupštinskom sazivu.

Pošto je Nacionalnio okupljanje ipak završilo tek na trećem mestu, propale su Bardeline nade da će postati premijer Francuske, ali bi zato već za tri godine mogao da bude njen predsednik.

Le Pen u septembru na sudu zbog pronevere EU fondova U septembru bi trebalo da počne sudski proces protiv Le Pen po drugoj osnovi, pošto je sa još 24 osobe osumnjičena za proneveru EU fondova, čemu je prethodila sedmogodišnja istraga. Nacionalno okupljanje je prošle godine kažnjeno i zbog zloupotrebe stranačkih sredstava uoči parlamentarnih izbora 2012. godine.

