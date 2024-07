NOVI UŽAS NA LINIJI FRONTA U UKRAJINI: Jezivo smaknuće, naterali zarobljene protivnike da se skinu, a onda OTVORILI VATRU (VIDEO)

Izviđački dron zabeležio je novu stravičnu scenu na prvoj liniji fronta u Ukrajini!

Na snimku se navodno vide pripadnici ruskih snaga koji su prvo naterali dvojicu ukrajinskih zarobljenika da se skinu, a nakon toga prišli i iz blizine ispalili rafale u nenaoružane protivnike. Užasavajuća scena navodno je zabeležena u junu kod Robotina u Zaporoškoj oblasti.

Andrij Kostin, generalni tužilac Ukrajine, objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X da je pokrenut krivični postupak zbog kršenja zakona i običaja ratovanja.

- Rusija i dalje pokazuje potpuno nepoštovanje zakona i osnovnog ljudskog morala. Još jedan dokaz za to je snimak ubistva dva zarobljena ukrajinska vojnika od strane ruskih snaga. Na snimku se jasno vidi da su branioci Ukrajine položili oružje i ni na koji način nisu pružili otpor. Okupatori su cinično streljali razoružane ljude. Znamo da to nije slučajnost. To je smišljena politika zločinačkog režima Kremlja da uništi sve ukrajinsko. Pronaći ćemo i kazniti naredbodavce i neposredne počinioce brutalnog zločina - napisao je Kostin na svom nalogu na društvenoj mreži X.

Drugi užasavajući snimak, podsetimo, potvrdio je nedavno da borbe na prvoj liniji fronta u Ukrajini postaju sve nemilosrdnije! Analitičar Bilda Julijan Repke objavio je snimak na kome se navodno vidi kako pripadnici ukrajinskih snaga ubijaju ruske ranjenike.

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške.

