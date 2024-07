ZELENSKI I KINA U FOKUSU POSLEDNJEG DANA SAMITA NATO: Bajden opet MALO TROKIRAO tokom zdravice na prijemu u Beloj kući (VIDEO)

Lideri zemalja NATO će na kraju trodnevnog samita u Vašingtonu danas razgovarati s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, a potom će na sastanku s azijskim partnerima Alijanse pažnju posvetiti izazovima koji dolaze iz Kine.

Samit iz Vašingtona direktno prate Kurir i Kurir televizija.

AFP navodi da je Severnoatlantski savez, koji ima 32 države članice, iskoristio pompezni skup u američkoj prestonici kako bi javno pokazao odlučnost u suprotstavljanju Rusiji i podršku Kijevu.

Samit je bio u senci neizvesnosti u SAD vezanih za demokratskog predsednika Džoa Bajdena, koji se nakon "posrtanja" u TV debati sa republikanskim rivalom Donaldom Trampom, bori za politički opstanak i danas će na kraju skupa održati konferenciju za medije.

Pre toga će se Zelenski pridružiti državnicima iz NATO u ogromnom kongresnom centru u samom srcu glavnog grada SAD, nakon što su su iz Alijanse obećanja isporuke novog naoružanja Ukrajini koje treba da pojača njenu protivvazdušnu odbranu.

Zelenski je pozvao članice NATO, a pogotovo Ameriku, da ukrajinskoj vojsci dozvoli udare dublje unutar Rusije.

- Zamislite koliko toga možemo da postignemo kada se ukinu ograničenja - poručio je Zelenski na marginama samita.

On je sa suprugom Olenom prisustvovao prijemu i večeri koju su američki predsednik i prva dama Džil Bajden sinoć u Beloj kući priredili za lidere zemalja NATO i njihove supruge.

Bajden je tom prilikom nazdravio Severnoatlantskom savezu i zajedničkim vezama između njegovih članica.

CNN navodi da je Bajden čitao sa telepromptera i malo promašio reči.

- Saveznici u ovoj prostoriji ne samo da imaju zajednički jezik, nemaju zajednički jezik, mi imamo – nemamo zajedničku granicu, ali smo susedi. Mi smo susedi zato što imamo slična uverenja - rekao je Bajden koji je ipak uspeo da okonča govor bez daljih većih grešaka.

On se potom zdravio sa Jensom Stoltenbergom, odlazećim generalnim sekretarom NATO, čiju je zdravicu naizgled pažljivo slušao, smešeći se ponekim opaskama.

Glas Amerike prenosi da su šefovi država i vlada članica Alijanse juče na samitu najavili dodatnu vojnu pomoć Ukrajini od najmanje 40 milijardi evra da bi joj pomogli da se bori protiv Rusije.

- Kroz proporcionalne doprinose, saveznici nameravaju da obezbede osnovna finansijska sredstva od 40 milijardi evra tokom naredne godine, kao i održive nivoe bezbednosne pomoći da bi Ukrajina pobedila - navodi se u deklaraciji lidera Alijanse.

U njoj stoji da će saveznici nastaviti da podržavaju Ukrajinu na "nepovratnom putu do pune evroatlantske integracije, uključujući članstvo u NATO".

- Potvrđujemo da ćemo biti u poziciji da uputimo pozivnicu Ukrajini da se pridruži Alijansi kada to usaglase saveznice i ispune se uslovi - ističe se u deklaraciji i dodaje da je budućnost Ukrajine u NATO.

U deklaraciji se između ostalog navodi da je region Zapadnog Balkana od strateškog značaja za Alijansu i da je NATO " i dalje snažno posvećen njegovoj bezbednosti i stabilnosti".

Karpenter: Ukrajinci da budu zadovoljni

Majkl Karpenter, direktor za Evropu u Savetu za nacionalnu bezbednost, ocenio je u intervjuu za ukrajinski servis Glasa Amerike da bi Ukrajinci trebalo da budu zadovoljni ishodom samita.

- Uvek smo se zalagali za budućnost Ukrajine u NATO. Pitanje je kako možemo da signaliziramo snažnu želju da Ukrajina napreduje, što je brže moguće, ka članstvu u Alijansi? I ono što smo pokušali na samitu i što sada realizujemo jeste da Ukrajini obezbedimo most do članstva. To je značajan rezultat. Mislim da bi Ukrajinci trebalo da budu veoma zadovoljni ishodom samita - rekao je Karpenter.

On je objasnio je da to u praksi znači da će NATO uspostaviti novu komandu u Nemačkoj koja će podržavati Ukrajinu kada je reč o koordinaciji obuke i opreme, logistici i razvoju snaga.