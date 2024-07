ZELENSKI U KLINČU SA NATO?! Analitičar: Nazivali ga herojem i novim Čerčilom i on je u to poverovao! REKLI MU DA SE MALO PRIMIRI

Foto: Juri Gripas - Pool via CNP / INSTAR Images /, EPA Will Oliver

Ključna reč na samitu NATO-a je,kao i prethodne tri godine - Ukrajina. Jačanje odbrane i globalna partnerstva, glavne su teme samita.I dok je američki predsednik Džozef Bajden uveren da će Ukrajina zaustaviti Putina, obećavajući nove PVO sisteme Ukrajini.

Sa druge strane premijer Madjarske Viktor Orban poručuje predsedniku Evropskog saveta Šarlu Mišelu i drugim evropskim liderima da vreme nije na strani Ukrajine, već na strani ruskih snaga.

Da li će NATO samit uspeti da iznadje zajedničku formulu koja će zadovoljiti i Zelenskog i lidere Alijanse.

O tome su u jutarnjem programu Kurir televizije govorli Savo Stambolić iz Centra za društvenu stabilnost i Ivan Miletić politički analitičar.

foto: Kurir televizija

- Moramo da slušamo šta se razgovara na samitu NATO jer ćemo tako razumeti šta se dešava oko nas. Mi smo okruženi NATO zemljama. Koje god odluke da se donose to će se na ovaj ili onaj način odraziti kod nas. Čujemo da se sprema neka nova komanda u Nemačkoj, da se mnogo toga dešava i sa Poljskom. Vi kada imate snabdevanje tih NATO snaga to mora nekako da se odigrava preko nas. Postoji taj logistički momenat koji se odnosi na našu zamlju iako nismo članica NATO pakta - rekao je Miletić i dodao:

- Čuli smo da su njihove prognoze da se rat u Ukrajini neće završiti do 2025. godine. Moramo dakle da budemo spremni na produžetak rata kao i na ekonomske posledice koje će to doneti. O tome treba da razmišljamo kao nacija, u političkim i drugim krugovima. Na osnovu toga treba da odlučimo da li ćemo se stavljati na stranu jednih ili drugih ili ćemo da kažemo da je Srbija naš glavni cilj i da razmišljamo kako da će funkcionisati naš neutralni status u odnosu sa neposrednim NATO okruženjem. Moramo da vidimo koji je to oblik neutralnosti. Da li onaj od pre tri godine ili je potrebno uspostaviti neki drugačiji model.

Stambolić se saglasio po pitanju značaja odluka NATO samita za Srbiju:

foto: Kurir televizija

- Za nas je jako važno da imamo parlamentarnu delegaciju koja posmatra situaciju u parlamentarnoj skupštini članica NATO-a. Imamo jake bilateralne odnose sa nekim zemljama NATO poput Rumunije i Mađarske. Srbija se tu jako dobro snalazi. Ne postoji šansa da neko od naših suseda stekne neku veliku oružanu prednost u odnosu na Srbiju. Mnoge države recimo nemaju svoje vazduhoplovstvo jer se previše oslanjaju na resurse NATO snaga - rekao je Stambolić i dodao:

- Kada se intenziviraju te verbalne otrvne strelice, ti napadi na Srbiju iz regiona i nekih zapadnih zemalja, to je bolje nego da dođe do nekog vojnog sukoba. To je dobar znak jer se uviđa potencijal odvraćanja vojske republike Srbije.

01:59 ZELENSKI U KLINČU SA NATO?! Analitičar: Nazivali ga herojem i novim Čerčilom i on je u to poverovao! REKLI MU DA SE MALO PRIMIRI

Komentarisao je zaključke sa samite vezane za rat u Ukrajini, posebno se osvrnuvši na delovanje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

- Volodimir Zelenski kao što je svojevremeno dao sebi za pravo da proziva Bajdena da dođe na onaj samit u Švajcarksu pa smo videli kako se to završilo, tako i dalje dalje neke oštrije izjave uperene prema zapadnim saveznicima, a oni mu svaki put signaliziraju da to nije tvoj posao i da ne treba on to da radi. Njega su prvo promovisali kao novog Čerčila i ratnog heroja i u jedneo momentu je poverovao u tu propagandu, pa je davao te neke gradndiozne izjave. Onda su mu rekli da se malo primiri.

U program se iz Praga uključio Milutin Ilić, izvršni direktor Instituta Geopolitikon i saopštio da Češka i dalje čvrsto stoji pri podršci Ukrajini.

foto: Kurir televizija

- Još jednom su oficijalna vladajuća garnitura od koalicije 5 stranaka, kao i predsednik Pavel potvrdili potpunu podršku Ukrajini. Češka republika se priključila inicijativi oko 17 zemalja za skupljanje novca za kupovinu artiljerijske i raketne municije u zemljama tzv. trećeg sveta van proizvodnih kapaciteta NATO. Mislim da je naglašeno da je već nešto od toga krenulo ka ukrajinskoj strani. Također mislim da se sastao juče sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim i još jednom izrazio punu podršku.

Kurir.rs

