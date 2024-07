"GRAĐANI SU UPOZORAVALI DA JE NEKO NA KROVU" Vuković za Kurir detaljno analizira atentat na Trampa: Ovo su posledice!

Vest o atentatu na Donalda Trampa odjeknula je svetom, a metak koji mu je okrznuo uvo ispaljen je na samom početku njegovog predstavljanja u Batleru.

Sagovornik Kurir televizije povodom atentata na bivšeg predsednika SAD bio je Nenad Vuković, predsednik društva lobista Srbije.

Prvo je prokomentarisao sam događaj, kao i to koliko će uticati na predsedničke izbore u SAD:

- Nedvosmisleno znamo da je na bivšeg predsednika i predsedničkog kandidata Trampa izvršen pokušaj atentata, da je on lakše ranjen, ali je preživeo, te je sklonjen sa lica mesta. Nesumnjivo je da je ovaj atentat posledica velike i nepomirljive podele u tamošnjem društvu, a naročito kada se to desi u državi iz koje je Bajden. Ima puno tema o kojima se diskutuje kada je u pitanju posledice ovoga po naredne izbore. Po teoriji, popularnost i šanse za uspeh Trampa dosta rastu. Javnost postavlja pitanje gde su dronovi, navodno je bilo upozorenja da je atentator tu, on je i ranije davao znakove da je ekstremista, a ovako nešto se ne može sprečiti, čak i kada imate najbolju službu bezbednosti.

Vuković je govorio o bezbednosnom sistemu u Americi, kao i to da li je ovaj čin dodatno poljuljao poverenje građanja u isti:

- Sigurno da je bilo određenih propusta sa strane bezbednosti, a građani su upozoravali da se neko nalazi na krovu i da je sa puškom, mnogo toga će biti predmet analize. Ne mogu sa sigurnošću da kažem kako će ovo uticati na američko društvo, ili će se razdvojenost produbiti ili će se glave ohladiti. Ekstremizam i teške reči u kampanjama, što smo svi počeli da prihvatamo kao normalne, dovode do psihe neuračunljivih ljudi, pa dožive kao svoju misiju da likvidiraju nekoga koga slušaju na televiziji, gledaju ga kao neprijatelja.

Za kraj se osvrnuo na motiv i posledice ovog napada:

- Mogućnost ovakvih napada se ne može isključiti, ali očigledno da je ovo slučaj nestabilnog pojedinca, a možda je moga da bude i pre sprečen. Mislim da ovaj akt treba da pomogne da se ovakve stvari ne dese. Motiv napada je nestabilan pojedinac. Dakle, delovanje ovog pojedinca je inspirisano o svim tim borbama i podeljenosti koja je u društvu. Američka podeljenost je nesumljivo dovela do ovog atentata, a njegove posledice bi mogle da budu pozitivne po Trampa.

