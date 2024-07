OGLASIO SE BAJDEN Otkrio da je razgovarao sa Trampom posle napada: Znamo ko je strelac, ali ne i njegov motiv

Američki predsednik Džo Bajden razgovarao je sa novinarima u Beloj kući nakon pucnjave na Trampovom mitingu u Pensilvaniji.

„Iskreno sam zahvalan što je Tramp dobro i što se oporavlja“, рекао је on na početku svoje izjave.

Dodaje da su on i Tramp sinoć posle incidenta imali „kratak i dobar” razgovor.

On kaže da je na jučerašnjem skupu uputio nezavisnu reviziju nacionalne bezbednosti kako bi se „tačno procenilo šta se dogodilo“, dodajući da će njeni nalazi biti podeljeni javnosti.

„U Americi nema mesta ovakvom nasilju, ili bilo kakvom nasilju u tom smislu. Pokušaj atentata je suprotan svemu za šta se kao nacija zalažemo. Sve. Nismo to ko smo mi kao nacija. To nije Amerika. I ne možemo dozvoliti da se to dogodi. Jedinstvo je najneuhvatljiviji cilj od svih, ali ništa nije toliko važno kao to trenutno: jedinstvo“, rekao je Bajden.

Bajden je dodao da je šefu američke tajne službe naložio da preispita bezbednosne mere uoči ovonedeljne Republikanske nacionalne konvencije u Milvokiju. Bajden je dodao da je nastojao da Trampu obezbedi sve resurse Tajne službe koje su bivši predsednik i njegov tim tražili.

„Bio sam dosledan u svom smeru sa Tajnom službom da mu obezbedim sve resurse, sposobnost i zaštitne mere neophodne da osiguram njenu kontinuiranu bezbednost“, rekao je Bajden.

On je naglasio da „još nemamo nikakve informacije o motivu strelca“, ali da „znamo ko je on“.

„Pozivam sve... molim vas da ne pravite pretpostavke o njegovim motivima ili vezama“, rekao je Bajden. „Neka FBI radi svoj posao, a njihove partnerske agencije da rade svoj posao.

Rekao je da je dao instrukcije istrazi, za koju je rekao da je u ranoj fazi, da bude "temeljna i brza" i rekao da će "istražitelji imati sve resurse koji su im potrebni da to urade".

