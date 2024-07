PRVI TRAMPOV INTERVJU NAKON ATENTATA Otkrio šta ga je SPASLO OD SMRTI - "Da to nisam uradio, danas ne bismo pričali, zar ne?"

Donald Tramp bivši američki predsednik, dao je prvi intervju nakon što je preživeo pokušaj ubistva na predizbornom mitingu održanom u proteklog vikenda u Pensilvaniji.

On je za Vašington egzaminer kazao da je potpuno promenio tekst govora koji će održati na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji koja danas počinje u Milvokiju.

Tramp je naveo da će u toj novoj verziji govora, kojim treda prihvati stranačku nominaciju za Belu kuću, pozvati pristalice na nove napore kako bi se postiglo nacionalno jedinstvo.

On je poručio da želi da iskoristi ovaj istorijski trenutak kako bi ujedinio zemlju.

- Govor koji sam planirao da održim u četvrtak (na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji) trebalo je da bude za uživanje. Da se ovo (atentat) nije dogodilo, to bi bio jedan od mojih najneverovatnijih govora - kazao je Tramp.

foto: AP Evan Vucci

On je objasnio da je prvobitna verzija govora bila uglavnom usmerena protiv politike koju vodi demokratski predsednik Džo Bajden.

- Iskreno, to će sada biti potpuno drugačiji govor - rekao je Tramp.

On je pojasnio da je tekst promenio od verzije koja je trebalo da donese podstrek njegovom glasačkom telu do one koja pokazuje njegovo uverenje da je napad koji je preživeo na mitingu u Pensilvaniji u potpunosti promenio predizbornu kampanju.

Vašington egzaminer navodi da je to zajednička ocena i republikanaca i demokrata nakon šokantnog subotnjeg incidenta.

Tramp je u intervjuu kazao da su ga nakon atentata zvali ljudi iz raznih sfera života i raznih političkih stavova iz cele Amerike.

foto: AP Gene J Puskar

Navodi se da je on ocenio da ga je od smrti spaslo to što je okrenuo leđa masi pristalica na mitingu kako bi na velikom ekranu video podatke koje je koristio tokom govora.

- Tek se sada to sve sleže. Ja retko okrećem leđa masi. Da to nisam uradio u tom trenutku, pa, danas ne bismo uopšte ni pričali, zar ne? - rekao je Tramp.

Navodi se da je bivši predsednik Amerike poručio da će njegov govor u Milvokiju odgovoriti na ono što istorija sada traži.

- To je šansa da se zemlja ujedini. Meni je pružena ta šansa - kazao je Tramp.

(Kurir.rs/The Washington Examiner/Preveo i priredio: N. V.)

