TOLIKO JE NAIVNO, DA NE ŽELIM DA TVRDIM... Dimitrijević bacio novo svetlo na atentat na Trampa! DA LI SU SLUŽBE DOPUSTILE PROPUST?

Amerika je u šoku nakon što je bivši predsednik Donald Tramp preživeo pokušaj ubistva tokom predizbornog govora u Batleru, Pensilvanija. Incident se dogodio u jednoj od ključnih država koja bi mogla odlučiti rezultat predstojećih predsedničkih izbora. Napadač Tomas Metju Kruks, čiji je identitet poznat, ali motivi još uvek nisu otkriveni, uspeo je da se približi dovoljno da puca na Trampa, što se smatra značajnim neuspehom američke Tajne službe.

"Sam Bog me je spasao," izjavio je Tramp nakon napada, dok strane zvaničnike upozoravaju da je ovaj atentat rezultat atmosfere stvorene oko njegove kandidature i pokušaja da se ukloni iz političke arene. Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, upozorio je da nakon dugogodišnje satanizacije Trampa nije moglo ništa drugo ni da se očekuje.

Ovaj incident čini Trampa trećim svetskim političarom na koga su ispaljeni rafali od strane nesimpatizera u poslednje dve godine, dodatno naglašavajući opasnu političku klimu u kojoj se trenutno nalazimo.

U jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku, i Slobodan Dimitrijević, predsednik Pokreta "Srpsko-rusko bratstvo" gde su govorili o atentatu na bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa.

Đokić je istakao da atentati nisu specifični samo za Ameriku, već su prisutni kroz celu istoriju, počevši od antičkih vremena pa do modernih dana.

- Amerika je mlada država, ali sa ozbiljnim unutrašnjim sukobljavanjima i potrebom određenih ljudi da se ispozicioniraju po svaku cenu - rekao je Đokić.

On je naveo primere atentata iz prošlosti, uključujući i atentat na predsednika Kenedija, kao i mnoge druge pokušaje atentata širom sveta.

Dimitrijević je dodao da je Amerika talentovana u kreiranju slike o sebi kao demokratskoj zemlji, dok ispod površine vladaju ozbiljne borbe.

- Nažalost, dešava se svuda u svetu. Pogledajte samo kod nas koliko smo imali takvih dešavanja istorijskih - rekao je Dimitrijević. On je istakao da je napad na Trampa bio očekivan i da su postojala upozorenja, ali da službe nisu adekvatno reagovale.

- Amerika je država koja širi demokratiju, ali u stvarnosti, ispod površine, dešavaju se strašne borbe - rekao je Đokić.

Dimitrijević je istakao da je atentat na Trampa samo pokazatelj koliko je društvo podeljeno i koliko službe ne funkcionišu kako bi trebalo.

- Ovo je jedan besmislen pokušaj atentata. Vi pucate na predsedničkog kandidata i bivšeg predsednika sa 150 metara. To je toliko naivno. On da je došao u Srbiju bilo bi 10.000 ljudi i ne bi mogli da mu priđemo na 5 kilometara -dodao je.

Voditeljka Olja Lazarević je nakon ove izjave upitala Dimitrijevića da li misli da su ovo službe dopustile.

- Mislim da jesu, toliko je besmisleno, ali ne želim da tvrdim - rekao je.

Dimitrijević je potom istakao da niko nije potpuno bezbedan, ali da je atentat na Trampa pokazao ozbiljne propuste u bezbednosnom sistemu.

- Atentator je koristio automatsku pušku AR-15, koja je u Americi legalna i dostupna - rekao je Đokić.

On je istakao da je Tramp jedan od glavnih zagovarača prava na nošenje oružja i da je to možda ironično, s obzirom na to da je atentator koristio oružje koje Tramp podržava.

