PUCNJI U TRAMPA NISU POSLEDNJI PRED IZBORE?! Stručnjak za terorizam očekuje novo političko nasilje nakon MRAČNOG DANA ZA AMERIKU

Pucnji u Donalda Trampa, republikanskog predsedničkog kandidata, na mitingu u Pensilvaniji predstavljaju veoma ozbiljan akt političkog nasilja u tenzijama ispunjenoj predizbornoj kampanji, a postoji opravdan strah da neće biti i poslednji do glasanja u novembru.

To u intervjuu za Glas Amerike kaže Džejkob Ver, saradnik vašingtonskog Saveta za spoljne poslove koji se fokusira na domaći terorizam.

Ver je ocenio da i desnica i levica u Americi moraju "hitno" da utiču na spuštanje napetosti i rekao da je za pohvalu reakcije predsednika Amerike Džoa Bajdena, kao i potpredsednice Kamale Haris koji su osudili nasilni čin u Pensilvaniji.

- Ovo je izuzetno mračan dan za Ameriku, našu demokratiju i verovatno najozbiljniji čin političkog nasilja koji smo videli od 11. septembra. Govorimo o ozbiljnoj, kredibilnoj pretnji atentatom na bivšeg lidera slobodnog sveta koji se aktivno bori za mesto predsednika. Ovo je stravičan dan u istoriji naše zemlje i zaista je zastrašujuće pomisliti koji su sledeći koraci u ovoj priči - naveo je Ver.

Tramp je upucan u uvo tokom mitinga u subotu u mestu Batler u Pensilvaniji, stradao je i jedan posetilac skupa, napadač je ubijen, dve osobe su teško povređene, a atentatora su likvidirali snajperisti Tajne službe.

Glas Amerike: Šta ovakav incident govori o trenutnom stanju politike u SAD?

Ver: Videli smo da je sve više podela u našoj zemlji u političkoj debati. Takođe smo videli porast domaćeg terorizma tokom protekle decenije. Uglavnom se to manifestovalo u nasilnim aktima belih suprematista, usmerenim na manjinske zajednice u mestima kao što su Čarlston u Južnoj Karolini, Pitsburg u Pensilvanija i Bafalo u Njujorku.

Ali, takođe smo videli porast nivoa nasilja krajnje levice usmerenog uglavnom na političke ličnosti. Sećam se pucnjave u junu 2017. čija meta je bila godišnja republikanska bejzbol utakmica Kongresa, gde ste zamalo imali masakr republikanaca u Kongresu. Krajnje levičarski ekstremisti su obično ciljali političke ličnosti.

Glas Amerike: Otkako je objavljena vest o pucnjavi, na društvenim mrežama su se pojavile brojne teorija zavere, kakav je vaš komentar na to?

Ver: U Americi je uobičajeno da se akti političkog nasilja susreću sa teorijama zavere. Ovo je nešto što dolazi s obe strane spektra. To je zaista tužan odraz obima naše podele i polarizacije, da ljudi ne mogu da gledaju snimak kako se puca na našeg bivšeg predsednika, bez pretpostavke da je u igri neka mračna sila.

Postoji neko lako objašnjenje za to. Takođe, prethodni veliki čin političkog nasilja u našoj zemlji, napad 6. januara na američki Kapitol odmah je naišao na teorije zavere. Da je Antifa izvela taj napad, da je to bio lažni napad koji je sproveo FBI. To su uklopilo u narativ da su ti pojedinci heroji, mučenici, politički zatvorenici, ratnici.

Jedna od tradicija u ovoj zemlji je da reagujemo na akte političkog nasilja, gde su ljudi ubijani ili ozbiljno povređeni, teorijama zavere, uz neko jednostavno objašnjenje koje čini da vaša strana izgleda dobro, a da druga strana izgleda demonski . Zaista je tužno stanje u našoj zemlji i da postoje takve reakcije. S druge strane, mislim da je reakcija političkih lidera na levici bila prilično pozitivna.

Predsednik Bajden, bivši predsednik Obama, potpredsednica Haris su odmah osudili ovo nasilje na načine koje nismo uvek viđali posle nedavnih akata političkog nasilja u ovoj zemlji. Zaista moramo hitno da smanjimo temperaturu u našoj naciji, a to će doći kao posledica odgovornih, odmerenih osuda od strane političkih ličnosti nakon ovakvih incidenata.

Glas Amerike: Strahujete li da bi ovaj incident mogao uticati na buduću izbornu kampanju i možda podstaći nasilje?

Ver: Biće strahovanja od toga. Verovatno ćemo biti svedoci političkog nasilja u ovom izbornom ciklusu. Ovo je očigledno najveći incident do sada, ali nema razloga da verujemo i da će biti poslednje nasilje. Mnogo toga će zavisiti od identiteta počinioca i razloga za napad, kako su on ili oni došli do lokacije i stigli do nje i kako su došli do vatrenog oružja.

To će uticati na brojne reakcije i mnoge naredne korake. Ne verujem da ima prostora da se očekuje da će ovo biti kraj političkog nasilja. Nalazimo se u veoma zastrašujućem trenutku u našoj zemlji - koji je poput iznenadnog udara groma. Nisam siguran kako će izgledati Amerika dan kasnije kada se bude probudila posle ovog incidenta.

Glas Amerike: Može li ovo da utiče na ishod novembarskih izbora?

Ver: Sigurno. Na ironičan način, moglo bi da bude pravi podsticaj Trampovoj kampanji. Već su se pojavile fotografije njegovih rekacija na pucnjavu. To će biti podstrek pokretu koji predvodi - jer će biti iznete tvrdnje da su mračne sile u Americi utvrdile da je nasilje jedini način da se Tramp zaustavi. To bi moglo navesti građane da ga podrže u kampanji i glasaju za njega.

Takođe, ovaj incident se dogodio u trenutku podele američke političke levice. Postoji neizvesnost u vezi sa vođstvom demokratske kampanje. Biće podsticaj za Trampovu kampanju, dok je istovremeno potrebno da prepoznamo u kolikoj meri je ovo užasan dan za njega i njegovu porodicu. Ovo je užasna stvar koja nikada ne bi trebalo da se dogodi u demokratiji.

