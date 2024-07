Donald Tramp stigao je u Milvoki, gde će ga republikanci ove sedmice zvanično nominovati za svog predsedničkog kandidata. Tramp smatra da je subotnji napad promenio izbornu kampanju, što priznaju i republikanci i demokrate.

On je najavio da će govor biti značajno drugačiji od onoga koji je planiran pre samo tri dana. Ovo je prilika da ujedinimo zemlju, čak ceo svet, poručio je Tramp, čija je popularnost naglo skočila posle atentata.

foto: AP Evan Vucci

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su komentarisali prilike u Americi bili su magistar Nebojša Obrknežev, politički analitičar i dr Aleksandar Dikić, lekar, voditelj i pisac.

Dikić tvrdi da je gest Trampa nakon samog ranjavanja ono što će odlučiti izbore:

- Što se tiče samog atentata, ono što može odlučiti izbore jeste ono što se doogdilo nakon njega. Kada je on pogođen, uočite njegov odnos prema agentima koji su skočili, kao da je rekao sačekajte, sve je držao pod kontrolom, nije paničio. Kada su oni pokušali da ga izvedu, on nije razmišljao ni o sebi, ni o agentima, već je podigao pesnicu i uzviknuo "fight". Moram da kažem da je to hrabar gest, taj čovek drži pod kontrolom i sebe i događaj. To je upravo pogonsko gorivo njegove kampanje koje ga može odvesti u Belu kuću. Ne samo da drži kontrolu, već je i prilično hrabar, odnosno potpuni kontrast Bajdena koji ni sebe ne drži pod kontrolom, koji Zelenskog najavljuje kao Putina.

Iz Bajdenovog kabineta su najavili da će se predizborna kampanja promeniti, pa je Obrknežev komentarisao samog Bajdena, odnosno da li će on uopšte biti demokratski kandidat:

05:09 OVO JE SIMBOLIKA PODIGNUTE PESNICE TRAMPA, TO MU JE POGONSKO GORIVO ZA BELU KUĆU Stručnjaci: Totalna je suprotnost od Bajdena

- Razlika između njih dvojice je u mnogo čemu. Demokrate mogu sada da menjaju strategiju na bilo koji način, ali ako ne promene kandidata za predsednika, bezvredno im sve. Šta god pričali o Trampu, njegovim istupima, ali to je čovek koji nije započeo niti jedan rat. Jedino je vodio ekonomski rat sa Kinom, a ako govorimo o nekom narednom periodu, on je to dobro predvideo, jer Kina u ekonomskom smislu i te kako jača. Samim tim, Amerika je morala da povuče polugu moći. Kada o samoj kampanji govorimo, što se tiče fizičke, mentalne sposobnosti, izuzev ovog događaja, Bajden i Tramp ne mogu da se porede.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:05 TRAMP PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE ATENTATA Nasmejan sa zavojem na uvu, gestikulira i diže pesnicu! Masa uzvikivala ove 2 reči