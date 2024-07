GDE SU ZAVRŠILE CIPELE DONALDA TRAMPA? Isplivao neviđeni snimak posle atentata na bivšeg predsednika SAD: Sve je jasno (VIDEO)

Neverovatan novi snimak pokazuje haotične posledice pokušaja atentata na Donalda Trampa i otkriva šta je dovelo do toga da bivši predsednik vidno traži da mu vrate cipele.

Tajna služba, koja se otada našla na udaru kritika, brzo je odgovorila nakon što su ispaljeni hici i odmah okružila bivšeg predsednika i zaštitila ga od pucnjave.

U početku ošamućen, Tramp je govorio agentima da mu dozvole da uzme cipele dok je ustajao sa zemlje.

Snimak koji je objavio WBEN pokriva do sada neviđen ugao iza Trampa usled haosa dok on traži cipele.

Na njemu se vidi kako se Tajna služba bori sa Trampom i skida mu cipele i baca ih sa bine.

U intervjuu dan nakon atentata Tramp je otkrio kako je ostao bez obuće.

"Agenti su me tako žestoko udarili da su mi ispale cipele, a one su mi tesne", rekao je on.

Bivši američki predsednik pohvalio je brzinu i snagu svog obezbeđenja.

Rekao je da je dobio modricu na ruci samo od pripadnika tajne službe koji ga je držao na podu.

"Znate li koliko jaki morate da budete da biste to uradili? Obavili su fantastičan posao", dodao je Tramp.

Dva dana nakon atentata, Tramp se pojavio na Republikanskoj konvenciji gde je i zvanično nominovan za kandidata stranke na izborima.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: A.N.)

