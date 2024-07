TRAMPOVO OBEZBEĐENJE NAPRAVILO NIZ NEDOPUSTIVIH PROPUSTA: Atentat na bivšeg predsednika SAD otkrio greške u sistemu bezbednosti

Pokušaj atentata na Donalda Trampa, nekadašnjeg predsednika SAD i kandidata Republikanske stranke na predstojećim predsedničkim izborima, otkrio je ozbiljne propuste obezbeđenja i bezbednosnih službi u Americi, poručuju za Kurir stručnjaci za bezbednost i izražavaju sumnju da će istraga ikad doneti punu istinu o ovom atentatu.

Loši koraci

Profesor Ilija Kajtez u razgovoru za Kurir istakao je da, kao neko ko se razume u sistem bezbednosti, tu vrstu propusta, amaterizma i loših koraka bezbednosnih struktura ne može da prihvati:

foto: Kurir televizija

- Prvo objašnjenje, za koje mislim da nije dovoljno realistično, a to je da je federalna služba, odnosno ta služba obezbeđenja u velikoj meri zatajila. Meni to na neki način ne deluje realno, imajući u vidu kakve se mere preduzimaju povodom tako štićene osobe kao što je bivši predsednik SAD, koji ima doživotno bezbednosnu pratnju. Tim više kao kandidat za predsednika Amerike, što ga stavlja u poziciju dvostrukih bezbednosnih standarda. Upitan da li se slučajno desilo da oni tako nevešto reaguju, on je istakao da misli da to nije slučaj.

- Po nekom mom shvatanju, moguće je da određene bezbednosne federalne strukture, one strukture koje bi trebalo da štite Trampa, to nisu radile i da je to možda neki namerni propust, jer je prosto neshvatljivo i neprihvatljivo da se atentator popne na krov. Tu ima nekoliko objekata koji dominiraju, da se neko popne na objekat koji dominira s puškom, i da očevici upozore policiju pet minuta pre toga, i da se ne preduzme nikakva mera, to je prosto neshvatljivo i neprihvatljivo. Osim ako je neko planski, namerno napravio propust da bi taj potencijalni atentator izvršio to gnusno delo. Krov te visoke zgrade, kojih ima samo nekoliko na tom prostoru, logično je da bude pod kontrolom federalne službe bezbednosti i bezbednosti predsedničkog kandidata Donalda Trampa - naveo je profesor i dodao:

- Neki smatraju da će istraga doći do istine, da će se to relativno brzo rešiti. Lično mislim da mi nikad nećemo imati podatke, da od istrage i istine neće biti ništa i da će to na neki način završiti kao što je završila istraga atentata na Kenedija.

Kajtez je istakao i da je najmanje što mogu da urade oni koji su bili na čelu lanca obezbeđenja jeste da daju ostavke.

- Ukoliko oni ne daju ostavke i ukoliko se ne budu osetili prozvani i odgovorni, to može da bude dodatno svetlo na ovu pozadinu atentata na predsedničkog kandidata Donalda Trampa - ocenjuje Kajtez.

Crveni alarm

foto: Kurir Televizija

Miroslav Bjegović, profesor bezbednosti i savetnik predsednika Vlade za bezbednost, poručio je juče u razgovoru za Kurir da napad na Trampa, poput onog u maju na slovačkog premijera Roberta Fica, govori da atentati mogu ponovo postati način političke borbe. On je dodao i da je pokušaj ubistva bivšeg predsednika SAD i republikanskog predsedničkog kandidata crveni alarm za mnoge bezbednosno-obaveštajne sisteme, u koje je svrstao i Srbiju.

- Smatram da se u ovom slučaju ne radi o profesionalnom egzekutoru, jer bi određenu metu iz neposredne blizine eliminisao prvim zrnom. S druge strane, uočavamo totalni debakl kontraobaveštajne službe SAD i neposrednog zaštitnog sistema, jer je napadač eliminisan tek posle ispaljena četiri hica sa otvorenog krova zgrade, koji je morao biti bezbednosno pokriven - poručio je Bjegović i dodao da nam ovaj događaj, kao i napad na slovačkog premijera Fica, govori da čak i atentati mogu postati način političke borbe i da mogu biti praktikovani u budućim mesecima.

