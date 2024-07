"RAT ĆE USKORO RADIKALNO DA ESKALIRA, ALI TRAMP IMA PLAN" Orban pisao vrhu EU da se spremi za promenu politike SAD prema Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban je nakon privatnih razgovora sa Donaldom Trampom, bivšim američkim predsednikom, izjavio da će republikanski kandidat, ako pobedi u novembru i vrati se u Belu kuću, brzo zatražiti mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine.

To je objavio Fajnenšel tajms (FT), koji prenosi da je u privatnom pismu čelnicima Evropske unije, nakon nedavnih poseta Kijevu, Moskvi i Pekingu, Orban naveo da to znači da bi u slučaju Trampove pobede "EU trebalo da ponovo otvori direktnu diplomatsku komunikaciju sa Rusijom i započne pregovore na visokom nivou sa Kinom kako bi se pronašlo mirno rešenje za rat u Ukrajini".

Orban je u pismu takođe poručio da je, na osnovu nedavnih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kineskim predsednikom Si Đinpingom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, "opšti utisak" bio takav da će "intenzitet vojnog sukoba radikalno da eskalira u bliskoj budućnosti".

Iako je FT imao uvid u Orbanovo pismo čelnicima EU, kabinet mađarskog premijera odbio je da ga komentariše, a ni Trampov predizborni štab nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Orbanova putovanja i susreti s Putinom, Sijem i Trampom u poslednje dve sedmice otkad je Mađarska preuzela rotirajuće predsedavanje Evropskom unijom, šokirali su saveznike u EU i NATO.

Navodi se da se mnogi boje da Orbanova podrška mirovnom rešenju, dok Rusija još uvek kontroliše ogromna područja istočne Ukrajine, ide na ruku Kremlju i potkopava odlučnost Zapada u podršci teritorijalnom integritetu Kijeva.

- Ne možemo očekivati ​​nikakvu mirovnu inicijativu od Trampa do izbora. Međutim, sa sigurnošću mogu da kažem da ubrzo nakon izborne pobede neće čekati inauguraciju, već će odmah biti spreman da deluje kao mirovni posrednik. On za to ima detaljne i dobro utemeljene planove - napisao je Orban u svom pismu poslatom predsedniku Evropskog saveta Šarlu Mišelu i drugim čelnicima EU.

foto: AP Zoltan Fischer Handout

Orban je ocenio da to znači da bi EU trebalo da predvidi promenu američke politike i onda ili prihvati potrebu za hitnim pregovorima između Rusije i Ukrajine ili preuzme veću odgovornost za finansiranje ukrajinske odbrane.

- Ako Trump pobedi, finansijski teret podrške Ukrajini promeniće se na štetu EU. Više sam nego uveren da će se nakon verovatne pobede predsednika Trampa odnos finansijskog tereta između SAD i EU značajno promeniti na štetu EU kada je reč o finansijskoj podršci Ukrajini - napisao je Orban u pismu čelnicima EU.

Mađarski premijer već dugo je najproruskiji čelnik EU, koji kritikuje zapadne sankcije Moskvi i vojnu podršku Ukrajini, a u isto vreme zahteva prekid vatre i mirovne pregovore.

To je u suprotnosti sa zajedničkim stavom EU i SAD da treba pomoći odbrani Ukrajine i da samo Kijev može da odluči kada će započeti pregovore s Rusijom.

- Naša evropska strategija u ime transatlantskog jedinstva kopirala je proratnu politiku SAD. Do sada nismo imali suverenu i nezavisnu evropsku strategiju ili politički akcioni plan. Predlažem raspravu o tome da li je nastavak ove politike racionalan u budućnosti - napisao je Orban.

Njegov opis Trampovog mirovnog plana za Ukrajinu podudara se sa političkim dokumentom o sukobu koji su napisala dva saveznika bivšeg predsednika SAD za koje se očekuje da će preuzeti visoke uloge u domenu nacionalne bezbednosti u njegovoj administraciji ako on pobedi na predsedničkim izborima na jesen.

Plan Kita Keloga i Freda Flajca iz Instituta za politiku Amerika na prvom mestu predlaže da SAD nastavi da jača odbranu Ukrajine, ali bi buduća vojna pomoć bila uslovljena učestvovanjem Kijeva u mirovnim pregovorima sa Rusijom.

