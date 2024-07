"TRAMP ĆE SE PONAŠATI KAO ZORO OSVETNIK, NAJAVIO NAPAD NA "VAŠINGTONSKU MOČVARU"!" Jakšić: Pominje se Bajden i njegova porodica

Neuspeli atentat na predsedničkog kandidata Donalda Trampa na kog je pucano tokom predizbornog skupa u Pensilvaniji je, prema medijima, "najdramatičniji čin nasilja" od atentata na američkog predsednika Ronalda Regana 1981.

Hroničari se prisećaju ubistva američkog predsednika Džona F. Kenedija 1963. kao i njegovog brata Roberta, koji je ubijen tokom predsedničke kampanje 1968. godine.

foto: AP/Evan Vucci

Prema Rojtersovoj studiji objavljenoj u avgustu 2023. SAD trenutno beleži najveći kontinuirani porast političkog nasilja od 1970-ih godina. Za razliku od 1970-ih, stoji u studiji, većina napada sada nije usmerena protiv imovine nego protiv ljudi.

Od napada Trampovih pristalica na Kapitol 6. 01. 2021. Rojters beleži 213 slučajeva političkog nasilja. Dve trećine tih slučajeva bili su fizičko nasilje i sukobi, u kojiam je život izgubilo 18 ljudi.

Bez obzira na događaj koji pojednici smatraju prekretnicom u retorici oba kandidata, nakon dva dana kućnog lečenja, bivši predsednik je nastavio kampanju. Donald Tramp je na konvenciji Republikanske stranke u Milvokiju i formalno imenovan za kandidata te stranke na izborima za predsednika SAD. Tramp je ranije objavio da je za svog kandidata za potpredsednika izabrao senatora Džejmsa Dejvida Vensa.

Atentan na Trampa kao i dešavanja neposredno nakon njega komentarisali su u emisiji Usijanje Boško Jakšić novinar, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i Ivan Miletić stručnjak za bezbednost

foto: Kurir televizija

Obradović je konstatovao da propust koji je napravljen nije odgovornost bezbednosnih službi: - Trampov miting je bio predmet bezbednosne procene koje je urađena. Sama činjenica da Tramp nije imao pancirno staklo na svojoj bini znači da je bezbednosna procena zaključila da je malo verovatno da će doći do napada sa velike udaljenosti na njega. Za njih je pretnja snajperskom puškom pretnja profesionalca koji bi dejstvovao sa velike udaljenosti koja bi mu omogućila da se izvuče - rekao je Obradović i dodao:

- Prema elaboratima američkih bezbednosnih službi o tzv. usamljenim izvršiocima, više od dve trećine ljudi vidi usamljene izvršioce poput ovoga koji je pucao. Ono što je problem jeste koordinacija i način na koji će lolalna policija raditi. Policijski posao nije bezbednosti posao. Ono što beznednjaci vide kao pretnje ne mora da znači da će to i policajci videti kao pretnje.

foto: Kurir televizija

Miletić je istakao da je obezbeđenje predsednika SAD na znatno višem nivou od predsedničkog kandidata.

- Tajna služba u SAD je smišljena zbog dve stvari. Jedna je čuvanje predsednika, a druga je čuvanje dolara. Oni regrutuju ljude iz različitih sektora bezbednosnih i to one koji su najbolji. Treba imati u vidu da Tramp nije predsednik Amerike i samim tim on nema taj nivo zaštite kao što ga ima predsednik. Kandidat nije nosilac suvereniteta države, nije nosilac državne funkcije i nije institucija.

Jakšić je komentatisao Trampovog kandidata za potpredsednika SAD Džej Di Vensa.

foto: Kurir televizija

- Džej Di Vens se smatra izrazitim konzervativcem. On potiče iz jedne siromašne porodice. Kasnije je studirao na univerzitetu u Ohaju, a posle je prava završio na prestižnom univerzitetu Jejl koji je odskočna daska da budete veoma uspešni u Americi. U međuvremenu je čak napisao jednu knjigu o propasti Pensilvanije koja je bila veoma popularna u Americi. On je to iskoristio kao jednu vrstu odskočne daske da se upusti u političku karijeru i pre dve godine je izabran za senatora što je uspeh budući da je tada imao samo 37 godina. On je imao razmirice sa Trampom, ali to je rešeno i on je sada jedan od njegovih najvećih pretorijanaca. Oni sada imaju potpuno identičnu patformu.

00:52 TRAMP ĆE SE PONAŠATI KAO ZORO OSVETNIK, NAJAVIO NAPAD NA VAŠINGTONSKU MOČVARU Jakšić: Pominje se Bajden i njegova porodica

Smatra da je vrlo verovatno da će se Tramp ukoliko dođe na vlast ponašati osvetnički prema onima od strane kojih je bio napadan.

- Tramp će se ponašati kao Zoro osvetnik. Stalno je tvrdio da je proganjan i tokom mandata i posle izalska iz bele kuće. Pomenuti Vens je već najavio da će od državnog tužioca tražiti da se pokrene postupak protiv Bajdena i njegove porodice. A Tramp je rekao da će po čitavoj vertikal promeniti ogroman broj ljudi u administraciji, pre svega administraciji "Vašingtonske močvare" kako on to naziva.

