Si Đinping: Reforme i otvaranje prema svetu su presudni za sudbinu Kine, moramo dalje da produbljujemo svestrane reforme

Predsednik Si Đinping je nakon Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine 18. saziva velikom političkom hrabrošću i misijom predvodio produbljivanje reforme.

Od gradova do sela, od fabrika do polja, predsednik Si je u proteklih desetak godina obilazio Kinu. Si je više od 70 puta predsedavao sastankcima Komisije za produbljivanje reforme Centralnog komiteta i lično popravljao planove reformi. On je predvodio reforme u oblastima ekonomskog, političkog i kulturnog sistema, sistema ekološke civilizacije, narodne odbrane i vojske.

„Još se sećam da sam radio kao poljoprivrednik u januaru 1969. godine, u selu Lijangđijahe, u provinciji Šansi. Radio sam tamo sedam godina. Šta sam najviše očekivao? Očekivao sam da se poljoprivrednici najedu mesa. Međutim, ova želja bila je teško ostvariva.

Tada sam odlučio da se bavim politikom, kako bih jednog dana imao priliku da stvorim dobro za svoj narod.

03:01 Reforme i otvaranje prema svetu su presudni za sudbinu Kine

Traženje sreće za kineski narod je originalna namera i misija Komunističke partije Kine, a takođe je originalna namera, misija reforme i otvaranje prema svetu.

Misija poziva na preuzimanje odgovornosti, misija vodi ka budućnosti.

Trenutni problemi koje treba rešiti reformom su izuzetno složeni, pa je u ovom periodu potrebno prikupiti hrabrost i neprestano gurati reformu napred.

Moramo nastaviti sa sveobuhvatnim produbljivanjem reformi, jer jednom kada započnemo, nema povratka. U ključnim trenucima reforme, pobednici su hrabri.

Moramo pokazati hrabrost i odlučnost u sprovođenju reformi, jer su mnoge reforme usko povezane sa interesima građana.

Kad su u pitanju politike i mere koje je odredio CK KP Kine, treba da vidimo da li ste njima zadovoljni ili ne. Treba da obratimo posebnu pažnju ako ste nezadovoljni.

U novoj eri, kineski narod nepokolebljivo radi na sveobuhvatnom produbljivanju reformi. Stvaramo puteve kroz planine, uspostavljamo mostove preko reka, hrabro se borimo protiv dugoročnih problema, za probijanje prepreka koje su postavile interesne grupe i reforme sprovodimo do kraja, kako bismo neprestano ispunjavali želje naroda za lepšim životom. U novoj eri pokušavamo da napravimo novo i veće čudo kineske nacije, ali i novo i veće čudo koje će zadiviti ceo svet.“