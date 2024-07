"TRAMPOV DOLAZAK NA VLAST BIĆE TEKTONSKA PROMENA ZA UKRAJINU!" Politikolog: Ne treba se zavaravati po pitanju američke vojne moći

Ishod izbora sa nestrpljenjenjm iščekuju demokrate i republikanci širom 50 američkih država, kao i većina razvijenih i manje razvijenih zemalja sveta.

Pre devet godina, kad je Donald Tramp pokrenuo kandidaturu za pobedu u trci za ulazak u Belu kuću, učinio je to sa ograničenim budžetom i nespretno sklopljenim timom političkih autsajdera, pod sloganom "Učinimo Ameriku ponovo velikom".

foto: Printscreen

Postavio je nekoliko nosećih stubova svoje politike, kao što je izgradnja graničnog zida i privremena zabrana ulaska muslimanima u SAD, gradeći antiestablišment stav usmeren na smanjenje uticaja lobista. Posle neočekivane pobede na izborima 2016, krenuo je da pretvara svoju neodređenu političku viziju u dela ograničenih rezultata.

Danas republikanski tim na čelu sa Trampom deluje drugačije ali namere i stavovi su ostali gotovo isti. Pojedina obećanja se direktno tiču kulturoloških raseda u američkom društvu koja se odnose na prava transrodnih osoba i povratak religije u obrazovni sistem.

Konzervativno krilo republikanaca planira da pojača ekonomsku protekcionašku politiku. Što se tiče imigracije, Tramp želi da ponovo uvede politiku zadržavanja migranata bez dokumenata u Meksiku dok podnose zahtev za azil, zahtevajući i okončanje automatskog državljanstva za decu migranata bez dokumenata rođenih na američkom tlu.

Prema nedavnim dešavanjima u kongresu republikanci nagoveštavaju moguće smanjenje američke međunarodne pomoći ratu u Ukrajini kao i reviziju saradnje u okviru transatlantskog odbrambenog saveza.

O posledicama eventualnog dolaska Donalda Trampa na čelo SAD na globalna politička dešavanja govorili su u emisiji Usijanje prof. Miloš Laban,politički analitičar, Saša Gajović novinar i Vladimir Kljajić politikolog

foto: Kurir televizija

- Gospodin Tramp je izuetak od pravila na koja smo navikli u američkoj politici. Podsećam na njegov susret sa Putinom u Helsinkiju kada je pokušao da nagovori Putina da sklope neki savez jer je Tramp stalno tvrdio da je planetarni rival Amerike Narodna republika Kina, a ne Rusija. Pričam o vremenu pre događaja u Ukrajini - rekao je Laban i dodao:

- Što se tiče Trampa, iskreno, ja sam subjektivan. On je meni izuzetno simpatičan. On je neka reinkarnacija Džona Vejna za mene. Jedan tipičan Amerikanac. Ove garniture koje su se smenjivale u prethodnom periodu su sve više srozavalae ugled Amerike u svetu. Evo sad imamo situacju da je Amerika izgubila vojni primat, pre svega u raketama i u hipersoničnom naoružanju.

Kljajić se nije saglasio da je američka vojna moć izgubila dominaciu:

foto: Kurir televizija

- Ne treba pričati tako rano o eroziji američke vojne moći. Ipak SAD koherentno investiraju u vojsku najviše na svetu. Vi kad pogledate njihove vojne budžete to je oko 800 do 900 milijardi dolara. To je više nego 10 država zajedno koje se nalaze iza nje. U odnosu na Rusiju imaju 11 nosača aviona, Rusija ima samo jedan. Koliko baza na svetu imaju, a imaju i podršku NATO. I dalje imaju vojnu nadmoć u odnosu na druge države uključujući Kinu i Rusiju. Oni pre svega Kinu percipiraju kao nekoga ko može da izazove njihovu moć, ali Kina je još uvek daleko do takvog naoružanja - rekao je Kljajić i dodao:

- Ne verujem da će se spoljna politika SAD bitno promeniti kada je Kina u pitaju niti kada je u pitanju sukob na bliskom istoku. Štaviše, mislim da će podrška Izraelu biti još intenzivnija. Što se tiće Ukrajine tu možemo očekivati šift i najverovatnije će ukoliko Tramp dođe na vlast nastati tektonske promene za Ukrajinu.

Laban je ocenio da je pobeda Trampa gotovo izvesna:

foto: Kurir televizija

- Mislim da se u istoriji SAD nije dogodilo da je 4 meseca pred izbore pobednik poznat. To se nikada ranije nije desilo, uvek je postojala određena neizvesnost, ali sada je već gotovo. To vidite i po načinu na koji se ponaša ceo administrativni blok vezan za Trampa. Sve mu ide na ruku, čak i ovaj atentat. Da li će se menjati spolja politika? Da! Menjaće se i zbog toga su ovi izbori važni za ceo svet, ne samo za Ameriku. Milsim da će preovladati jedan mirnodopski period.

