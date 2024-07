Marijana Bezuhla, narodni poslanik Vrhovne Rade Ukrajine, dala je smelu izjavu na Fejsbuku u vezi sa generalom Aleksandrom Sirskim, glavnokomandujućim Oružanih snaga Ukrajine.

Ona je izrazila zabrinutost da je Sirski spreman za bilo kakav prekid vatre, čak sugerišući da bi mogao potpisati kapitulaciju Ukrajine. Bezuhla je u svojim primedbama označila Sirskog kao izdajnika.

- Potvrđene su dve kritične tačke u vezi sa Sirskim i njegovim unutrašnjim krugom: on je spreman da potpiše prekid vatre, uključujući varijacije koje uključuju kapitulaciju i prisilni mir; on ne veruje u pobedu i iskreno misli da ne možemo da nadmašimo Ruse na sopstvenoj teritoriji. Dakle, on donosi ono što mu se čini kao jedini logičan zaključak, napisala je Bezuhla u svojoj objavi na Fejsbuku.

U svojoj kritici, Bezuhla je istakla odluke Sirskog o rotaciji trupa, za koje je tvrdila da su dovele do slamanja odbrane Torecka i Njujorka [sela u Ukrajini]. Ona je napomenula da su ove radnje preduzete uprkos prigovoru ostalih članova komande.

Prema njenim rečima, Sirski ima za cilj da zaustavi sukob, obezbeđujući da ostane upamćen u istoriji i očuvajući ključnu grupu koja je na ivici uništenja. Ovaj pristup takođe koristi bivšem glavnom komandantu Valeriju Zalužnjem, koji sada služi kao ambasador Ukrajine u Londonu i nastavlja da ima značajan uticaj na oružane snage.

U to vreme, Bezuhla je takođe otvoreno kritikovao Valerija Zalužnog, zahtevajući njegovu ostavku zbog nepostojanja pripremljenog plana vojnih operacija za narednu godinu. Pored toga, izrazila je zabrinutost zbog ostatka ukrajinskog vojnog vrha, navodeći da vojskom upravljaju „stari generali“.

Kako su ranije objavili različiti mediji, Aleksandar Sirski, glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga, mogao bi da predloži pregovore sa Moskvom. Ovo gledište deli bivši savetnik Pentagona pukovnik Daglas Mekgregor na Jutjub kanalu Judging Freedom.

- Možda će Sirski biti čovek koji će preuzeti inicijativu i reći: „Uradili smo sve što smo mogli, ne možemo ništa drugo, spremni smo da pregovaramo“, rekao je Mekgregor, prenele su RIA Novosti.

Prema Mekgregoru, glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga ima politički uticaj i ovlašćenja koja su potrebna da preuzme dužnost od sadašnjeg šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog i da se založi za prekid vatre.

S druge strane, rusko rukovodstvo tek treba da primeti bilo kakav značajan interes zapadnih političara za mirovne predloge Moskve za okončanje ukrajinskog sukoba. Ovo je prenela agencija RIA Novosti, pozivajući se na Dmitrija Peskova, sekretara za štampu ruskog predsednika. Na pitanje da li su zapadni političari nastojali da se angažuju sa Moskvom u vezi sa ruskim mirovnim inicijativama, Peskov je odgovorio negativno.

Vredi napomenuti da je 14. juna ruski predsednik Vladimir Putin objavio uslove za prekid vatre i početak pregovora sa Ukrajinom. Ovi uslovi uključuju međunarodno priznanje regiona Donbasa, Zaporožja i Hersona kao dela Rusije, povlačenje ukrajinskih trupa iz ovih oblasti, posvećenost Ukrajine statusu bez nuklearnog oružja i obećanje da neće ući u NATO.

