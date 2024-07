VAŠA BUDUĆNOST JE UZ AMERIKU, NE UZ RUSIJU ILI KINU: U Milvokiju održan skup "SRBI ZA TRAMPA", govorili Grenel, senator Džonson...

U Milvokiju je sinoć, u okviru pratećeg programa Republikanske nacionalne konvencije, održan skup koji su lokalni Srbi organizovali u znak podrške Donaldu Trampu, bivšem američkom predsedniku i republikanskom kandidatu za reizbor za šefa Bele kuće.

Na skupu "Srbi za Trampa 2024" u najvećem gradu savezne države Viskonsin bilo je više od 200 ljudi.

Miroslav Jović, predsednik crkveno-školske opštine Sveti Sava i organizator ovog događaja, kazao je za Kurir da velika srpska zajednica u Milvokiju koja broji više od 30.000 ljudi vrlo lako može da odluči predsedničke izbore u Viskonsinu, zbog male razlike u podršci Trampu i demokratskom šefu Bele kuće Džou Bajdenu.

Govornici na skupu bile su vrlo značajne ličnosti iz Republikanske partije, a prvi se Srbima iz Milvokija obratio ambasador Ričard Grenel, za kojeg su organizatori naveli da je u najužem krugu ljudi oko Trampa i za koga se veruje da ima najveće šanse da bude novi šef Stejt departmenta ili savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće.

- Nisam mogao da propustim ovaj događaj - kazao je na početku govora Grenel.

Ričard Grenel i Miroslav Jović foto: Miroslav Jović/privatna arhiva

Nakon toga se iz publike čulo "Volimo te, Rik" na čemu se Grenel zahvalio okupljenima i rekao da "Srbi potpuno vladaju (američkim) Srednjim zapadom".

- Ako se niste registrovali za glasanje, morate to da učinite... Neverovatno mi je koliko mi Srba, dok putujem zemljom, prilazi i kaže: Ja sam za predsednika Trampa... Kada me je predsednik Tramp postavio za izaslanika za Kosovo i Srbiju rekao mi je da uradim jednu stvar: Idi tamo i razvij privredu, neka mladi ljudi ostanu u tom regionu... Ako želite da vam se porodice razvijaju u Novom Sadu ili Beogradu morate da imate privredu. To je ono što predsednik Vučić stalno govori. Vaša budućnost je uz nas, a ne uz Rusiju ili Kinu, vaša budućnost je uz Ameriku - rekao je Grenel i dodao da "Amerika ima odgovornost da nastavi da privlači Srbiju ka sebi".

04:59 Ričard Grenel, govor

Grenel se u govoru fokusirao na dve teme: potrebu da se američki Srbi politički organizuju, da se registruju za glasanje i da glasaju za Trampa, a takođe je govorio i o potrebi da se uz poštovanje proslosti okrene budućnosti i obećao da će u novoj Trampovoj admnistraciji Zapadni Balkan biti prioritet.

Nakon Grenela okupljenima se obratio Ron Džonson, senator iz Viskonsina, koji je govorio o američkim vrednostima i osudio intervencionističku politiku.

Ron Džonson foto: Miroslav Jović/privatna arhiva

- Lideri koji stavljaju svoju zemlju na prvo mesto, kao sto je predsednik Vučić, vode ka miru, jer ne žele da svoju zemlju unište ratom - naveo je Džonson.

01:24 Ron Džonson, govor

Posle Džonsona govorila je Klaudija Teni, kongresmenka iz Njujorka, za koju organizatori navode da je najvatreniji zaštitnik srpskih interesa u Kongresu.

Klaudija Teni foto: Miroslav Jović/privatna arhiva

Ona je pričala o iskustvima koja je imala sa prostorima bivše Jugoslavije, a sredinom 80-ih godina prošlog veka bila je jedina Amerikanka koja je radila u jugoslovenskom generalnom konzulatu u SAD.

04:40 Klaudija Teni, govor

Teni je obećala da će nastaviti da štiti srpske interese u Kongresu.

Poslednji se prisutnima obratio Rod Blagojević, nekadašnji guverner Ilinoisa, za kojeg organizatori navode da pokušava da restartuje političku karijeru.

On je bio osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine uticajem u procesu koji su mnogi osudili kao politički motivisan, ali ga je pomilovao predsednik Tramp, nakon čega su postali dobri prijatelji i politički istomišljenici.

- Hvala, dobro nam došli, ja govori malo, ali razumem sve - kazao je Blagojević na srpskom na početku govora.

00:56 Rod Blagojevič, govor

Nakon toga je nastavio na engleskom jeziku i zahvalio se Joviću na tome što mu je pružio priliku da održi govor na ovom skupu "pošto dugo nije držao govore".

Okupljenima se obratio i Jović koji je poručio da "srpska zajednica u ogromnoj meri podržava predsednika Trampa".

04:43 Majk Jović, govor

Organizatori su naveli da je ceo skup protekao u živoj i veseloj atmosferi i završio se velikom žurkom.

Teni: Kurti je taj koji izaziva probleme u regionu, a ne Srbija Kongresmenka Teni je po okončanju skupa dala kratak intervju organizatorima koji su ga ustupili Kuriru. Ona je poručila da je "sjajno što je bio toliko veliki odziv Srba koji su za Trampa" - Potrebno nam je da se predsednik Tramp vrati u Belu kuću i nadamo se da će Srbi to omogućiti... Mislim da smo ponovo zaboravili koliko je Balkan važan... Nesrećni događaji se dešavaju zbog slabosti predsednika Bajdena i njegove loše vođene politike i mislim da to možemo da prevaziđemo ako imamo predsednika Trampa tamo (u Beloj kući), ako imamo ljude poput Rika Grenela - navela je Teni. Klaudija Teni foto: Kurir Televizija Ona je rekla da su su ljudi na Balkanu "prošli svašta kroz istoriju, svakakve ratove". - Želimo da ponovo vidimo Srbiju velikom, želimo da vidimo da se ceo region razvija. Mislim da će Srbija biti od kritične važnosti, zbog njene privrede, zbog preduzetništva srpskog naroda, zbog veličine same Srbije i broja ljudi koji tamo žive - kazala je kongresmenka. Teni je govorila i o tome kako se na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji sukobila s Aljbinom Kurtijem i tražila da joj objasni zašto maltretira Srbe na Kosovu i ne poštuje Briselski sporazum. - On je taj koji izaziva probleme u tom regionu, to nije Srbija, to je Kurti. Čak i Albanci počinju to da shvataju - zaključila je Teni.

(Kurir.rs)