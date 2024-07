ZAOŠTRAVANJE: Rusija preti razmeštanjem nuklearnih raketa kao odgovor na poteze SAD

Moskva ne isključuje mogućnost raspoređivanja nuklearnih raketa kao odgovor na razmeštanje američkog naoružanja u Nemačkoj, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

„Ako predstavnici nemačke vlade smatraju opravdanim da pokrenu aktivnosti usmerene na eskalaciju pod izgovorom onoga što posedujemo u Kalinjingradskoj oblasti, onda ćemo reagovati u vidu kompenzacionih mera na način koji budemo smatrali najprihvatljivijim“, rekao je Rjabkov novinarima.

Diplomata je naglasio da Rusija mora da se pripremi za najrazličitije scenarije, pa i nepoželjne, u kontekstu mogućeg značajnog povećanja američkog nuklearnog arsenala.

Krivicom Nemačke, a pre svega SAD koje su na čelu NATO bloka, došlo je do potpunog rušenja dogovora u ​​oblasti kontrole naoružanja, napomenuo je Rjabkov.

„U toj situaciji, uzimajući u obzir broj zemalja koje su deo NATO-a, moramo da pripremimo odgovor, bez ikakvih zadrški sa stanovišta toga gde, kada, da li je potrebno raspoređivati oružje. Odnosno, moramo da imamo sve opcije na stolu. To nije pretnja nikome. To je način da se probađe najefikasniji način reagovanja na izazove koji se menjaju, uključujući i u kontekstu rashoda“, objasnio je on.

O biološkom oružju

Govoreći o temi biološkog oružja, diplomata je naglasio da će Rusija nastaviti da traži od protivnika jasan odgovor na upotrebu tog oružja u Ukrajini. S tim u vezi, saopštio je da je ruska vojska prikupila obiman materijal koji pokazuju dubinu saradnje Vašingtona i Kijeva u toj sferi.

„To je apsolutno neprihvatljivo, izaziva osudu ne samo u Rusiji, već i u širokim krugovima međunarodne zajednice. Moskva do sada nije dobila odgovore na brojna pitanja postavljena na nadležnim platformama“, rekao je Rjabkov za ruske medije.

Moskva čini sve kako bi se takve aktivnosti sprečile i ojačao režim Konvencije o zabrani oružja sa biološkim oružjem, istakao je diplomata.

